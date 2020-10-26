"Краснодар" попросил РФС оценить судейство в матче РПЛ со "Спартаком"

"Краснодар" направил в Российский футбольный союз (РФС) документы с просьбой дать оценку работе судей на матче команды с московским "Спартаком" в рамках 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в субботу в Краснодаре и завершилась победой столичного клуба со счетом 3:1. После матча генеральный директор "быков" Владимир Хашиг раскритиковал главного судью встречи Владислава Безбородова и его видеоассистента Кирилла Левникова, заявив, что победу сопернику принесли они. Арбитры, по мнению Хашига, неправильно засчитали первый гол в ворота его клуба и несправедливо отменили взятие ворот "Спартака" при счете 1:2.

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц подтвердил РИА Новости, что документы получены.

В то же время РФС рассмотрит и высказывания самого Хашига, обвинившего судей в предвзятости.