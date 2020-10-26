Такие цифры приводит Sports Daily. По информации источника издания, помимо 6 млн непосредственно за бой Хабиб получил бонус за выступление вечера в размере 50 тысяч долларов, а также 40 тысяч за участие в различных мероприятиях, организованных UFC. Нурмагомедов также может рассчитывать на процент от продаж индивидуальных платных трансляций.

По другим подсчетам, за третью защиту титула Хабибу заплатили 3 млн долларов плюс 90 тысяч в качестве бонуса. Для сравнения издание Sportekz приводит его гонорар за первый бой в UFC в 2013 году - 20 тысяч долларов. Всего за карьеру Нурмагомедов заработал 10 млн призовых без учета доходов от платных трансляций.