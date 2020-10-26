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26.10.2020 09:57
Рубрика: Происшествия

На Камчатке усилилось извержение Ключевского вулкана

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Юрий Демянчук/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Фото: Юрий Демянчук/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Фото: Юрий Демянчук/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

На Камчатке ученые зафиксировали усиление извержения Ключевского вулкана, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

Фото: iStock
Появилось видео извержения вулкана на Камчатке

"Извержение Ключевского находится в начальной стадии и постепенно усиливается. Высота выбросов из кратера в последние дни стала достигать 450-500 метров. Из-под формирующегося шлакового конуса на крутой склон вулкана в Апахончический желоб выходит лавовый поток, который разветвляется на 6-7 более мелких потоков. Протяженность наибольшего из них достигает одного километра", - рассказал директор института Алексей Озеров.

Извержение Ключевского вулкана возобновилось в первых числах октября после двухмесячного перерыва. До этого исполин проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года. Небольшой интервал встревожил ученых - обычно между извержениями проходит около года.

Активен и сосед Ключевской сопки - вулкан Безымянный. 22 октября там произошло пепловое извержение.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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