Четвертый рабочий умер после отравления фтором на кировском химзаводе

В Кировской области в минувшие выходные умер четвертый рабочий из семи отравившихся фтором на местном химпредприятии. Об этом со ссылкой на Следственное управление СК России по региону сообщает РИА Новости.

Первый пострадавший скончался 9 октября, второй - 16 октября, 21 октября - третий. Еще три человека по-прежнему находятся в больнице.

Напомним, о происшествии стало известно 28 сентября этого года. По версии следствия, с 23 по 27 сентября в больницу Кирово-Чепецка обратились семь рабочих предприятия ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк". Все они пожаловались на ухудшение самочувствия. Во время оказания медпомощи выяснилось, что они отравились соединениями фтора.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 217 УК России "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Выяснилось, что 23 сентября в рабочее время в одном из цехов предприятия проводили ремонт в условиях загазованности, что и стало причиной отравления. 16 октября мастера смены, который допустил это, отправили под домашний арест.