Делом об убийстве депутата в Выборге займется центральный аппарат СК

Уголовное дело о заказном убийстве бизнесмена и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Как сообщили в ведомстве, это сделано по поручению главы Следкома России Александра Бастрыкина "для наиболее полного, оперативного и объективного расследования".

Напомним, в минувшую субботу, 24 октября 61-летний Александр Петров был застрелен на территории собственного дома под Выборгом Ленинградской области. По данным следствия, выстрел был совершен с противоположного берега реки.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство по найму" (пункт "з", часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ). Назначены необходимые экспертизы. Сотрудники Следственного комитета и оперативных подразделений устанавливают обстоятельства преступления, допрашивают свидетелей, изучают изъятые с места происшествия предметы и документы.