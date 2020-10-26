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26.10.2020 20:30
Рубрика: Власть

Назначен и.о. главы администрации Ялты

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Артем Мальцев. Фото: Пресс-служба администрации Ялты Артем Мальцев. Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Артем Мальцев. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Временно исполняющим обязанности главы администрации Ялты назначен Артем Мальцев, который ранее занимал должность первого вице-мэра.

Фото: Пресс-служба администрации Белореченского района
На Кубани прошли похороны мэра Ялты Ивана Имгрунта

Такое решение депутаты приняли на внеочередной сессии городского совета, собранной после смерти мэра Ивана Имгрунта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ялты.

- Предлагается временно возложить полномочия главы администрации Ялты на Артема Мальцева с 27 октября 2020 года до принятия в дальнейшем Ялтинским горсоветом решения о назначении на должность главы администрации города кандидата по итогам конкурса, - пояснил глава муниципалитета Константин Шимановский.

Руководитель горсовета пояснил, что Мальцев знает всю специфику работы, что позволит совместными усилиями оперативно решать насущные городские вопросы. "Уверен, что текущий год закончим в хорошей динамике", - сказал Шимановский.

Сам Артем Мальцев приоритетом назвал утверждение бюджета на 2021-2023 годы, а также строгий контроль за его освоением.

Председатель горсовета сообщил, что власти Ялты и Белореченского района Кубани решили совместно увековечить память умершего от последствий коронавируса Ивана Имгрунта, для чего подписан меморандум.

- Иван Иванович внес свой вклад в развитие и процветание нашего города. Уверен, что Иван Иванович запомнился ялтинцам как грамотный руководитель, который душой болел за наш город, - отметил Шимановский.

Напомним, Иван Имгрунт, руководивший Ялтой менее года, 30 сентября был госпитализирован с пневмонией, а 18 октября он скончался.

Справка "РГ"

Артему Мальцеву 44 года, он уроженец Севастополя. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт им. П.С. Нахимова, в 2004-м - Крымский институт экономики и хозяйственного права по специальности "Финансы и кредит". С 2015 по 2020 год был президентом Торгово-промышленной палаты Крыма. 22 апреля 2020 Мальцев назначен на должность первого заместителя главы администрации Ялты.

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