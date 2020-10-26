Назначен и.о. главы администрации Ялты

Временно исполняющим обязанности главы администрации Ялты назначен Артем Мальцев, который ранее занимал должность первого вице-мэра.

Такое решение депутаты приняли на внеочередной сессии городского совета, собранной после смерти мэра Ивана Имгрунта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ялты.

- Предлагается временно возложить полномочия главы администрации Ялты на Артема Мальцева с 27 октября 2020 года до принятия в дальнейшем Ялтинским горсоветом решения о назначении на должность главы администрации города кандидата по итогам конкурса, - пояснил глава муниципалитета Константин Шимановский.

Руководитель горсовета пояснил, что Мальцев знает всю специфику работы, что позволит совместными усилиями оперативно решать насущные городские вопросы. "Уверен, что текущий год закончим в хорошей динамике", - сказал Шимановский.

Сам Артем Мальцев приоритетом назвал утверждение бюджета на 2021-2023 годы, а также строгий контроль за его освоением.

Председатель горсовета сообщил, что власти Ялты и Белореченского района Кубани решили совместно увековечить память умершего от последствий коронавируса Ивана Имгрунта, для чего подписан меморандум.

- Иван Иванович внес свой вклад в развитие и процветание нашего города. Уверен, что Иван Иванович запомнился ялтинцам как грамотный руководитель, который душой болел за наш город, - отметил Шимановский.

Напомним, Иван Имгрунт, руководивший Ялтой менее года, 30 сентября был госпитализирован с пневмонией, а 18 октября он скончался.

Справка "РГ"

Артему Мальцеву 44 года, он уроженец Севастополя. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт им. П.С. Нахимова, в 2004-м - Крымский институт экономики и хозяйственного права по специальности "Финансы и кредит". С 2015 по 2020 год был президентом Торгово-промышленной палаты Крыма. 22 апреля 2020 Мальцев назначен на должность первого заместителя главы администрации Ялты.