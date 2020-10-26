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26.10.2020 11:02
Рубрика: Российский автопром

Сборка народного внедорожника Lada 4x4 возобновлена

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ после двухнедельного перерыва вновь приступил к сборке Lada 4x4 в пятидверном кузове. При этом дилеры не испытывали дефицит внедорожников.

Фото: www.instagram.com/forward_cars/
Необычную Lada 4x4 заметили в Китае

Группа AvtoVAZ News сообщает, что выпуск пятидверных Lada 4х4 возобновился с 26 октября 2020 года. Производство внедорожников было приостановлено 9 октября в связи с проблемами поставок качественного металла, с 23 октября АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой топливных баков.

По собственной информации "РГ", дилеры Lada не испытывали дефицит "пятидверок": складские запасы внедорожника позволили безболезненно пережить приостановку производства модели.

Lada 4x4 оснащается бензиновым двигателем 1.7 литра мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой МКП, привод - полный. Цена на пятидверный внедорожник начинается от 624 900 рублей.

#Lada