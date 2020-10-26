СМИ: Почеттино может сменить Семака на посту главного тренера ФК "Зенит"

Аргентинец Маурисио Почеттино может быть назначен главным тренером санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" вместо нынешнего рулевого Сергея Семака, сообщает "Чемпионат".

По данным издания, "сине-бело-голубые" готовы платить иностранному специалисту 6,5 млн евро в год, плюс бонусы. Отмечается, что Почеттино не единственный претендент на должность, при этом кандидатуры других российских тренеров в случае отставки Семака не рассматриваются.

Почеттино уже год находится без работы, с тех пор как покинул лондонский "Тоттенхэм", где трудился более пяти лет. До этого он тренировал английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол". В прессе имя 48-летнего аргентинца называлось как одного из кандидатов на пост главного тренера мадридского "Реала".

Семак возглавил "Зенит" в 2018 году и дважды приводил команду к чемпионству. Однако в последнее время команда выступает не очень успешно: питерцы проиграли "Брюгге" в своем стартовом матче в Лиге чемпионов, а также стали терять очки в чемпионате страны, что привело к потере лидерства в турнире.