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26.10.2020 17:27
Рубрика: Российский автопром

Стало известно, сколько автомобилей Lada купили украинцы

Текст: Юрий Зубко

За первые девять месяцев 2020 года украинцы приобрели 360 новых легковых автомобилей Lada. Как сообщает "Автостат", на российский бренд приходится менее 1% всего рынка соседней страны.

Фото: Пресс-служба "GM-AvtoVAZ".
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Чаще всего жители Украины покупают Lada Granta, с января по сентябрь ее приобрели 90 человек. Затем идут Vesta (85 штук) и 4х4 (70 штук), Xray (65 штук) и Largus (50 штук).

Напомним, как уже сообщала "РГ", автомобили Lada производства Запорожского автозавода стали доступны в салонах компании на Украине в конце сентября.

О том, что на ЗАЗе приступили к сборке автомобилей Lada, стало известно еще в начале года. Однако официальное подтверждение этому появилось лишь в сентябре, когда в компании рассказали о соответствии мощностей завода международным стандартам качества Groupe Renault.

Минимальная стоимость седана Granta украинской сборки составляет 218 300 гривен (590 215 рублей), а седана Vesta - 296 000 гривен (800 292 рубля). Xray, который на украинском сайте Lada называется кроссовером, стоит от 297 200 гривен (803 536 рублей), универсал Largus - от 326 630 гривен (883 106 рублей).

Экспортная стратегия марки Lada предполагает экспансию на развивающиеся рынки и СНГ: Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Латинскую Америку и Ближний Восток. По итогам 2019 года Lada увеличила поставки своей продукции. За рубежом продажи составили 50 тысяч машин, это на 32% больше, чем в 2018 году.

#Lada