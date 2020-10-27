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27.10.2020 11:31
Рубрика: Власть

Клишас: Совфед рассмотрит законы о правительстве и КС 3 ноября

Текст: Галина Мисливская
Верхняя палата российского парламента планирует рассмотреть законы о правительстве и Конституционном суде на пленарном заседании 3 ноября, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
Клишас: Комитеты СФ поддержали законопроекты о верховенстве Конституции

"Комитет по конституционному законодательству рассмотрит их 2 ноября и вынесет их на одобрение Совета Федерации 3 ноября", - сказал он РИА Новости​​​.

По словам Андрея Клишаса, Совет Федерации одобрит эти документы.

Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном, третьем чтении законы о правительстве и о Конституционном суде РФ. Они были внесены в нижнюю палату президентом во исполнение положений обновленной Конституции.

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