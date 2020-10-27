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27.10.2020 22:35
Рубрика: Общество

Квартирный ответ

Получив субсидию, инвалид все равно осталась без нормального жилья
Текст: Нина Рузанова ("Российская газета", Алтайский край - Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Если лишенная возможности двигаться пожилая женщина остается наедине со своей бедой якобы потому, что законы ей помочь не позволяют, значит ли это, что законы подкачали? А может, их просто плохо изучили? И выход есть? Жизненный узел Нины Ртищевой из Бийска, затянутый так, что, кажется, не вздохнуть, старается развязать "Российская газета".
У Нины Ртищевой скопилась толстая пачка ответов от чиновников. Фото: Сергей Кулыгин У Нины Ртищевой скопилась толстая пачка ответов от чиновников. Фото: Сергей Кулыгин
У Нины Ртищевой скопилась толстая пачка ответов от чиновников. Фото: Сергей Кулыгин

Нине Ртищевой 79 лет, она инвалид второй группы - женщина не может самостоятельно передвигаться. Живет вместе с дочерью, тоже инвалидом, в частном доме, где, по ее словам, лопаются стены. Чинить эту развалюху они, понятно, не в состоянии. А помочь им тоже некому - на письма Нины Ртищевой чиновники много раз отвечали в том духе, что она уже реализовала свое право на господдержку. Тогда женщина написала в "РГ".

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Выяснилось, что ответы чиновников по большей части правда. С августа 1995 года инвалид Нина Ртищева дожидалась господдержки, стоя в льготной очереди на улучшение жилищных условий. И спустя 20 лет ей предоставили субсидию - почти 570 тысяч рублей - на приобретение жилого помещения. Им оказалась комната в 14 квадратных метров, причем, как рассказывает Нина Ртищева, половину этой площади занимал санузел.

Туда инвалид въехала еще с пятью (!) членами семьи. Потому что дом, в котором они все обитали до этого, был признан негодным для проживания. И улучшений никаких не произошло: на 14 квадратах жить им стало еще хуже прежнего. Семья попыталась как-то выкрутиться. Ресурс у них был один - комната, и ее продали. Деньги потратили на ремонт предыдущего дома, затем продали и его, и наконец въехали в "новое" купленное жилье. То самое, под завалами которого Нина Ртищева нынче боится оказаться. Из семьи остались она да дочка.

Грустная история и, к сожалению, нередкая. По словам адвоката Елены Мадеевой, инвалиды, пытаясь с помощью субсидии решить свой жилищный вопрос, часто попадают из огня да в полымя. "Конвертировала, конвертировала жилплощадь, и в итоге снова ушла в минус", - резюмирует адвокат.

Так что насчет господдержки, которую Нине Ртищевой предоставили, - все правда. А вот насчет того, что чиновникам и помочь старушке нечем, это не так. Верное направление указано в ответе заместителя главы Бийска Валентины Трофимовой на запрос "РГ".

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Замглавы напоминает, что в городском бюджете нет средств на строительство или ремонт частной собственности, как нет и полномочий заниматься подобными делами. Это понятно. Зато есть процедура признания жилья непригодным для проживания. В письме подробно расписано, что и как надо сделать, какие документы и куда предоставить. Но самое главное - это заключение специализированной организации, проводившей обследование постройки.

У Нины Ртищевой последнее вызовет бурю эмоций! Ведь заплатить за обследование дома и заключение надо приличную сумму. Непосильная задача для инвалида.

И главное зачем? На этот вопрос нам ответила адвокат. По словам Елены Мадеевой, признание дома непригодным - это единственный путь получить помощь из бюджета. Например, дом признают аварийным. Тогда Нина Ртищева и ее дочь обязаны будут его снести за свой счет. Но на самом деле это неплохо. Потому как другого жилья у семьи нет, и чиновники будут обязаны предоставить им временное, не опасное.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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И со сносом тоже возможны варианты. Например, такие объекты продаются, и их сносит уже новый собственник. Другой вариант - дом признают нуждающимся в капитальном ремонте. И тут тоже нельзя бросить инвалидов одних. Есть программы, которые на капремонт частных домов позволяют выделять бюджетные средства.

Но, безусловно, Нине Ртищевой надо помочь справиться со всеми формальностями. Часто на помощь власти при решении разных проблем приходят волонтеры. В Новосибирске мы следим за историей Ольги Даниловой, которая с помощью неравнодушных земляков строит дом для себя и пятерых детей. Наверняка, есть и в Бийске волонтеры, неравнодушные люди.

Часто на помощь власти приходят волонтеры. В Новосибирске "РГ" следит за историей мамы пятерых детей, которой они помогают строить дом

А чтобы инвалиды не попадали в такие ситуации, возможно, все-таки надо предусмотреть для них юридическое сопровождение при получении субсидий.

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