В Петербурге арестовали мужчину, отрезавшего палец преподавательнице

Фрунзенский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в убийстве преподавательницы биохимии одного из технических вузов города.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайшие два месяца мужчина проведет под арестом.

На судебном заседании мужчина заявил, что он пришел в гости к преподавательнице, они поссорились и тогда мужчина ее задушил. Далее, чтобы скрыть следы преступления, он отрезал палец погибшей и какое-то время использовал ее мобильный телефон, который разблокировался только по отпечатку.

Против ареста мужчина не возражал, меру пресечения оставил на усмотрение суду.