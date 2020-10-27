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27.10.2020 10:39
Рубрика: Власть

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Почему в Севастополе исчезли контейнеры для раздельного сбора мусора
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 242(8296)
Общероссийский народный фронт отметил Севастополь среди лидеров по раздельному сбору мусора, но в последнее время на многих улицах исчезли почти все контейнеры для ПЭТ-бутылок и картона. Корреспондент "РГ" разбирался, почему в регионе так и не смогли наладить сбор и вывоз вторсырья.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В мае этого года ОНФ провел мониторинг мусорных площадок по всей стране и выяснил, что в Севастополе контейнерами для раздельного сбора оборудовано 48 процентов площадок. Он попал в пятерку лидеров вместе с Москвой (89 процентов), Московской областью (69 процентов), Ярославской областью (64 процента), Республикой Татарстан (56 процентов) и Мордовией (45 процентов). Но к тому времени, как опубликовали отрадные результаты, контейнеров почти не осталось.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Сетка для ПЭТ-бутылок стояла много лет, мы привыкли дома собирать их в отдельный пакет и выбрасывать раз в неделю, - рассказывает житель улицы Героев Бреста Евгений Бортнов. - Частенько она переполнялась, люди оставляли мешки прямо на земле, выглядело очень некрасиво. Недавно пришел - сетки нет, прогулялся до другой площадки, там тоже ничего.

Региональный оператор "Благоустройство города Севастополя", ответственный за внедрение раздельного сбора мусора, отвечает, что к контейнерам для вторсырья не имеет никакого отношения. Это частная инициатива предпринимателей, которые сами их установили и сами вывозили по мере заполнения.

"Они с нами ничего не согласовывают, не являются нашими партнерами или подрядчиками, убрали сетки по своему усмотрению, - сообщили "РГ" в пресс-службе предприятия. - До нас доходила информация, что изменилась стоимость приема вторсырья, предпринимателям стало невыгодно возить его на большие расстояния. Сетки стояли заброшенные, переполненные, департамент городского хозяйства выдавал предписания привести территорию в порядок".

Сам регоператор в 2019 году установил в Севастополе 16 больших киосков для пластика и картона, чтобы изучить реакцию горожан на раздельный сбор. На предприятии сообщали, что результаты хорошие: постепенно жители стали ответственно сортировать мусор. На 2020 год планировали закупить новые киоски с отделениями для жестяных банок и стекла, но так и не закупили.

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"Эксперимент закончился, - объяснили в пресс-службе. - Мы как регоператор не будем заниматься раздельным собором, пока в регионе не построят мусороперерабатывающий комплекс".

В департаменте городского хозяйства Севастополя в ответ на запрос "РГ" сообщили, что небольшая часть контейнеров для вторсырья все же осталась. Предпринимателями установлено 307 сеток для сбора картона и 311 - для ПЭТ-бутылок. А всего в 450-тысячном Севастополе более 2 200 контейнерных площадок. То есть лишь на 14 процентах происходит раздельный сбор отходов.

Предприниматель Юрий Лысенко рассказал "РГ", что часть контейнеров для раздельного сбора ПЭТ, картона, стекла действительно пришлось убрать. Первая причина - неготовность части горожан сортировать отходы. Некоторые кидали в контейнеры все подряд: и бытовой, и крупногабаритный мусор. В результате площадка превращалась в свалку, поступали жалобы. Вторая причина - экономическая. Бизнес на вторсырье никогда не давал высоких доходов, а сейчас и вовсе стал нерентабельным. Экономический кризис на фоне пандемии привел к снижению закупочных цен на сырье. Например, ПЭТ год назад принимали по 30 рублей за килограмм, а сейчас платят в полтора раза меньше.

- В Нижнем Новгороде, где находятся крупнейшие заводы по переработке ПЭТ, снизили цену до 18-20 рублей за килограмм, у нас не осталось финансового зазора, - говорит Лысенко. - В фуру помещается 8-10 тонн, на транспортные расходы уходит 40 тысяч рублей, или около пяти рублей с каждого килограмма. Далее вычитаем налоги, стоимость топлива и зарплату людям, которые собирают сырье по городу и сортируют. В контейнерах для вторсырья мы находим до 35-40 процентов мусора, который также надо утилизировать - заплатить, чтобы его забрали на полигон. Прибыль получается около двух рублей за килограмм.

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Проблему можно решить только при участии государства, считает он. Город должен взять на себя организацию раздельного сбора, как уже сделано со всем бытовым мусором. Закупить одинаковые контейнеры, оборудование, выделить территорию. Предприниматели могли бы работать как подрядчики - заниматься сбором, сортировкой, транспортировкой вторсырья. Тогда от них можно будет требовать соблюдения чистоты на площадках и графиков вывоза.

- В этом вопросе надо смотреть не на прибыль, а на освобождение города от мусора, - считает Лысенко. - Если подготовить общегородскую программу, мы разгрузим полигон. До 60-70 процентов мусора, который туда свозится, можно отправить на переработку. Но это должен быть заранее отсортированный мусор, а не сваленный в общую кучу.

Стоит отметить, что городские власти тоже пытались начать сортировку отходов. Этой весной на севастопольском полигоне ТКО "Первомайская балка" заработала сортировочная линия - из привезенного мусора рабочие вручную доставали стекло, пластик, металл. С подрядчиком был подписан контракт на сумму 24,3 миллиона рублей, за которые он обязался в течение 2020 года извлечь из общего объема мусора 450 тысяч кубометров вторсырья. Всего на полигон поступает 150 тысяч кубометров ТКО в месяц, или 1,8 миллиона в год. То есть планировалось на 25 процентов сократить объем отходов перед захоронением. Однако проект так и не довели до ума.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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В департаменте городского хозяйства сообщили, что в августе 2020 года работа сортировочного комплекса была остановлена по решению подрядчика из-за "невозможности дальнейшей эксплуатации". Регоператор нашел альтернативную площадку для размещения линии и планирует заключить договор аренды с контрагентом. Комплекс на новом участке рассчитывают запустить в IV квартале 2020 года. Также в ведомстве отметили, что регоператор разработал проект сбора твердых коммунальных отходов и их раздельного накопления, который проходит согласования.

Тем временем

В одной из многоэтажек Севастополя уже второй год успешно работает проект раздельного сбора мусора. "РГ" писала о нем в статье "Деньги из мусорного ведра" в номере от 20 ноября 2019 года. В доме смогли вдвое сократить объем отходов, который вывозится на полигон, установив контейнеры для пластика, картона, стекла и металла. Жильцы получили хорошую мотивацию для сортировки мусора, ведь теперь за вывоз и утилизацию ТКО они платят в два раза меньше. Проект можно распространить и на другие дома. Но как сообщила "РГ" его инициатор Алла Векшина, другие товарищества собственников жилья или управляющие компании пока не решились перенять инициативу.

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