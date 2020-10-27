В Азовском море на месте взрыва танкера нашли останки моряков

Следователи в ходе осмотра места, где на борту танкера "Генерал Ази Асланов" прогремел взрыв, обнаружили человеческие останки, предположительно, пропавших членов экипажа. Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Как ранее писала "РГ", 24 октября примерно в 18.30 вечера в акватории Азовского моря на борту танкера "Генерал Ази Асланов" произошел мощный взрыв. Судно, принадлежащее турецкой компании Palmali, шло из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону без груза. На борту танкера находились 13 членов экипажа, все они россияне. Десятерых удалось спасти в первые часы после взрыва, активные поиски пропавших троих моряков продолжались более двух суток и завершились накануне.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняющейся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке.

Сейчас на месте ЧП продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом расследования подобных происшествий.