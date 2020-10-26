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26.10.2020 11:38
Рубрика: Происшествия

В Азовском море прекратили поиски моряков с взорвавшегося в танкера

Текст: Михаил Сухарев

Поисково-спасательная операция в акватории Азовского моря, которая шла в районе взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов", полностью прекращена. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота, шансов найти троих пропавших моряков в воде живыми не осталось.

Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области
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Тем не менее, поиски пропавших членов экипажа судна продолжаются на суше. Сотрудники ГУ МЧС Краснодарского края прочесывают береговую линию в нескольких районах региона. В воскресенье специалисты уже обследовали 56 километров береговой линии. В операции участвует почти сто человек.

Как сообщалось ранее, в субботу вечером на борту нефтяного танкера "Генерал Ази Асланов" произошел сильный взрыв. Судно шло без груза, розлива нефтепродуктов удалось избежать. На борту находились 13 человек экипажа. Десятерых удалось эвакуировать, еще три моряка оказались за бортом, их поиски продолжаются вторые сутки. Танкер со значительными повреждениями корпуса отбуксировали до ближайшей якорной стоянки. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

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