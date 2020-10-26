От пострадавшего в Азовском море танкера оторвалась часть палубы

Часть свисавших с танкера "Генерал Ази Асланов" конструкций, вывернутых после взрыва на борту судна 24 октября в акватории Азовского моря, отвалилась и пошла ко дну. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя Росморречфлота Алексея Кравченко.

По его словам, именно этот сегмент создавал крен на танкере, мешая буксировке судна и создавая угрозу затопления.

- Велась подготовка по отрезанию этого ломтя, но сегодня утром часть этого металла отвалилась сама, - сказал Кравченко.

Теперь на месте предстоит работать группе водолазов. Они закончат очищать участок судна от вывернутых взрывом конструкций, после чего танкер отбуксируют в порт.

Как сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края, на побережье продолжается поиск троих пропавших во время происшествия моряков. Спасатели ищут их следы в трех районах Кубани: Славянском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском. В воскресенье специалисты уже обследовали 56 километров береговой линии. В операции участвует почти сто человек.

Нпомним, в 24 октября около 18.30 на борту нефтяного танкера "Генерал Ази Асланов" произошел мощный взрыв. Судно шло без груза, однако на борту находились 13 человек экипажа. Десятерых удалось эвакуировать в первые часы после взрыва, еще трое оказались за бортом, их поиски продолжаются вторые сутки. Сам танкер со значительными повреждениями корпуса отбуксировали до ближайшей якорной стоянки. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.