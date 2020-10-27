На Урале назвали заведения, которые продолжат работать с 23 до 6 часов

В Свердловской области обсуждают постановление главы Роспотребнадзора, в котором, помимо повсеместного масочного режима, говорится о необходимости запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания.

На Среднем Урале под запрет работы не попадут некоторые заведения, пояснил сегодня на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Предприятия, связанные с питанием, которые находятся в районе аэропорта и вокзалов не попадут под действие запрета. Эта тема обсуждается. Мы просчитываем варианты, как это распоряжение выполнить, поскольку в этом есть определенная санитарная логика. Мы обсуждаем с врачами, в какой степени и с каких пор эта мера будет использоваться, - рассказал он.

Он отметил, что в основном заражается работоспособное население на работе или в гостях. По данным оперативного штаба, чаще всего болеют коронавирусом люди от 30 до 49 лет (37,2 процента от общего количества заболевших). Меньше всего подвержена болезни молодежь от 18 до 29 лет (6,8 процентов)

Также Креков прокомментировал несколько моментов, связанных с заболеваемостью в регионе. По его словам, план вакцинации от сезонного гриппа выполнили на 60 процентов. При этом на днях на Урал привезли 200 тысяч вакцин для детей, ожидается поступление 500 тысяч вакцин для взрослых.

В связи с последним постановлением губернатора ожидается, что все школы области увеличат продолжительность каникул до двух недель. При этом Павел Креков отметил, что детский досуг в это время - ответственность родителей. Ожидается, что разобщение детей и учителей на время каникул должно дать положительный эффект, и заболеваемость снизится. По словам замгубернатора, эксперты считают, что сейчас регион подошел к пику заболеваемости.

По данным оперативного штаба Свердловской области, за последние сутки выявлено 287 новых случаев COVID-19. С начала пандемии общее количество заболевших составляет 35 069. Выписано 311 человек, всего с болезнью справились 27074 человека. Умерли еще пятеро. Всего жертвами болезни стали 748 человек.

Компетентно

Оперштаб ответил на вопросы читателей "РГ":

- Тест в частной лаборатории показал положительный результат. Прошла неделя, никто не приходил и не звонил. Что делать?

- Оставаться дома. Связаться с поликлиникой или с Роспотребнадзором. Не нужно идти к врачу лично и заниматься самолечением. Если медработник не вышел на связь, звонить по номерам "горячих линий" управления здравоохранения Екатеринбурга (204-76-76), Минздрава области (8 800 100-01-53). Обратиться по телефону "горячей линии" Роспотребнадзора +7 (343) 374-13-79 либо через онлайн-сервис "Прием обращений граждан".

- Ожидание "скорой" длится несколько часов. Можно ли вызвать такси и приехать к врачу?

- Вызывая такси, вы подвергаете опасности водителя, соседей по подъезду и всех, с кем столкнетесь, покидая дом. Этого делать нельзя.

- "Скорая" везет меня в больницу другого города. Могу ли просить о госпитализации в больницу моего города? Или о лечении на дому?

- Именно инфекционные госпитали обеспечены необходимым оборудованием, в том числе кислородом, и всем необходимым для безопасности других пациентов и медработников. Если врачи приняли решение о госпитализации в такое учреждение, нужно положиться ни их опыт, профессионализм и знание ситуации.

- Кому положена реабилитация после COVID-19?

- Реабилитация назначается по показаниям, как привило, пациентам, перенесшим болезнь в тяжелой форме, имеющим два или более хронических заболевания.

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