Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 38 регионах РФ

По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 38 регионах России (неделей ранее - в 41 регионе). Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Превышение зафиксировано преимущественно среди взрослых. Специалисты также отмечают, что в России прививки от гриппа сделали уже свыше 43,8 миллиона человек - 29,9% от численности населения страны, пишет РИА Новости.

Ранее в ведомстве рассказали, что человек может одновременно заразиться коронавирусом и сезонным гриппом. Если это произойдет, то болезнь может протекать с серьезными осложнениями. Особенности взаимодействия нового коронавируса с другими вирусами сейчас изучаются.