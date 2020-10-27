В Миннесоте COVID-19 выявлен у 21 участника предвыборных мероприятий Трампа

Более 20 человек заразились коронавирусом нового типа в Миннесоте после участия в трех предвыборных мероприятиях президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса. Со ссылкой на данные управления здравоохранения штата об этом сообщает телекомпания CNN.

"Не менее 16 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди участников митинга, который Трамп провел в ангаре аэродрома города Бемиджи 18 сентября. В двух случаях больных пришлось госпитализировать. В этом мероприятии принимали участие около двух тысяч человек. Остальные пять случаев касаются лиц, побывавших на выступлении вице-президента США в Миннеаполисе 24 сентября и на митинге Трампа в Дулуте 30 сентября", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Накануне сообщалось о пяти заболевших в окружении вице-президента США Майка Пенса. Его последний тест показал отрицательный результат. Ранее коронавирусом переболели президент США Дональд Трамп с супругой. Всего же в Белом доме положительный тест на COVID-19 получили уже более двух десятков человек.