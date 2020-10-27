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27.10.2020 08:01
Рубрика: Российский автопром

Выход обновленного Lada Largus откладывается

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

Старт продаж обновлённой версии модели Lada Largus перенесён на весну 2021 года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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О переносе сроков начала производства и продаж сообщает группа AvtoVAZ News со ссылкой на источники на АвтоВАЗе, знакомые с ситуацией.

Свою конвейерную жизнь обновлённый Lada Largus может начать в феврале, а старт продаж, соответственно, запланирован на март 2021 года: в течение месяца завод будет осуществлять отгрузки для создания товарного запаса автомобилей у дилеров. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ начнёт производство Lada Largus FL уже в октябре.

Закамуфлированные прототипы обновлённого Lada Largus во всех типах кузова, в которых доступна актуальная модель, не раз были замечены на дорогах Тольятти и окрестностей городского округа: автомобили вывели на испытания примерно в марте этого года.

В ходе обновления модель получит переоформленную в стиле Renault Logan переднюю часть с изменённым конструктивом омывателей (с капота их перенесут на пластиковое жабо у ветрового стекла) и другой салон, который, как ожидается, будет эргономически более дружественным к водителю и пассажирам.

Линейка силовых агрегатов, по предварительной информации, изменений не претерпит. В настоящее время фургон и универсал модели оснащаются бензиновыми двигателями ВАЗ объёмом 1.6 литра мощностью 87 и 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Цена на фургон начинается от 632 900 рублей, пятиместный универсал стоит от 645 900 рублей, версия на семь мест обойдётся минимум в 724 900 рублей.

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#Lada