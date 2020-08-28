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28.08.2020 15:01
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus опять попался на тестах

Текст: Валерий Карташов

АвтоВАЗ активно тестирует Lada Largus Facelift. Прототипы обновлённой модели проходят испытания в Тольятти и Кисловодске. Недавно один экземпляр и вовсе едва не столкнулся с грузовиком.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
У дилеров АвтоВАЗа наблюдается дефицит автомобилей Lada

Теперь Лада.онлайн публикует очередные снимки частично закамуфлированного Largus FL, который двигается по дорогам общего пользования. Lada Largus получил Х-образное оперение с фарами от Renault Logan 2, оригинальные бампер, капот, крылья и решётку радиатора. На автомобиле установлены наружные зеркала от Lada Vesta, пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя, штатная антенна нового образца. Известно, что боковина и корма машины не изменились.

По предварительным данным, после фейслифта в Lada Largus появится интерьер с передней панелью от Renault Duster и с элементами от Xray Cross.

Техническую часть модели не тронули. Автомобиль оснащается вазовскими 1,6-литровыми "атмосферниками" мощностью 87 л. с. или 106 л. с. Моторы агрегатируются с безальтернативной 5-ступенчатой механической коробкой передач. Сегодня цены на обычный пассажирский Largus начинаются с 635 900 рублей и заканчиваются на отметке 789 900 рублей.

Рестайлинговый Lada Largus должен выйти осенью нынешнего года.

#Lada