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27.08.2020 17:02
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus едва не прошел через реальный краш-тест

Текст: Валерий Карташов

Прототипы Lada Largus Facelift проходят доводочные испытания в Тольятти и Кисловодске. AvtoVAZ News опубликовал видео с участием обновлённой модели.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
У дилеров АвтоВАЗа наблюдается дефицит автомобилей Lada

Судя по видео, которое записано на видеорегистратор другого участника движения, Largus FL в частичном камуфляже едет в районе Научно-технического центра АвтоВАЗа.

Универсал, двигаясь по кольцу, несколько раз безуспешно пытается перестроиться в крайний правый ряд, который уже занят грузовиком с камерой. В результате таких манёвров водителю грузовика приходится применять экстренное торможение. Оба участника движения едва не сталкиваются друг с другом. После кольца легковушка с включённым указателем правого поворота продолжила движение по своей полосе, а грузовик по своей. Водитель Largus своими действиями создал помеху грузовику. Интересно, с чем связано столь опасное вождение водителя тестовой машины?

После фейслифта Lada Largus примерил полностью оригинальную "маску" в фирменном Х-стиле бренда Lada, а также боковые зеркала от Lada Vesta, пластиковое жабо с форсунками омывателя и новую штатную антенну на крыше.

Ожидается, что обновлённая модель получит интерьер с панелью от Renault Duster и с унифицированными элементами от Xray Cross. По технической части без изменений.

Выход рестайлингового Lada Largus должен состояться осенью 2020 года.

Кстати говоря, в первый день осени текущего года стартуют продажи Largus Cross Quest. Товарные автомобили уже поступают в шоу-румы отечественного производителя.

#Lada