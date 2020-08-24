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24.08.2020 16:04
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus: прототипы заметили на юге России

Текст: Валерий Карташов
Фото: Сергей Цицилин Фото: Сергей Цицилин
Фото: Сергей Цицилин

В распоряжении "Российской газеты" появилась фотография с прототипами Lada Largus Facelift. Снимком поделился с нами пользователь соцсети ВКонтакте Сергей Цицилин.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Сразу два экземпляра Largus FL из предсерийной партии были замечены на дорогах Кисловодска. Автомобили, которые тестируют в условиях жаркого климата, проходят доводочные испытания. Сергей подтвердил, что на фотографии присутствует обычный универсал Largus и Largus Cross (ярко-синего цвета) в паре с прицепом.

Снаружи машины частично оклеены в маскировочную плёнку, внутри на переднюю панель также надета чёрная плёнка. Обновлённые Lada Largus уже фотографировали в Тольятти.

В рамках фэйслифта Largus примерил оригинальную переднюю часть кузова в фирменном Х-стиле Lada. Сбоку и сзади модель не изменились. Largus оснащается наружными зеркалами от Lada Vesta, пластиковым жабо с форсунками омывателя, новой штатной антенной на крыше.

По предварительным данным, обновлённый Largus получит новый салон с панелью от Renault Duster и с унифицированными элементами от Xray Cross. Техническую часть модели не тронули.

Рестайлинговый Lada Largus должен дебютировать осенью текущего года.

Примечательно, что на прошлой неделе в Кисловодске был обнаружен ходовой прототип российского внедорожника Aurus Komendant.

#Lada