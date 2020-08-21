Роскошный внедорожник Aurus Komendant снова замечен на тестах

Не так давно в открытой базе Роспатента были опубликованы изображения серийного Aurus Komendant. Теперь в распоряжении "Российской газеты" оказался снимок рабочего прототипа внедорожника. Фотографией автомобиля поделился с нами пользователь соцсети ВКонтакте Сергей Цицилин.

Российский полноразмерный внедорожник проходит испытания на дорогах Кисловодска в условиях жаркого климата. Перспективную модель в маскировочном камуфляже уже фотографировали в Швеции и Астрахани.

Aurus повышенной проходимости оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный бензиновый V8 объёмом 4,4 литра, которому помогает электромотор с высоковольтной батареей. Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией российской фирмы KATE.

Внедорожник построен на "Единой модульной платформе". Привод - полный, дорожный просвет составляет 200 мм. Шасси имеет несколько режимов движения - Auto, Sport, Comfort и Allroad.

Продажи Aurus Komendant начнутся только в 2022 году. Модель планируется выпускать на мощностях завода Sollers в Елабуге. Данный холдинг является индустриальным партнёром ФГУП "НАМИ" (разработчик Aurus).