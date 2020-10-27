Между тем популярная в мире организация по смешанным единоборствам UFC - это не только крутые бои и шоу, но еще и... наука. Три года назад при UFC открылся институт, ключевой отдел в котором - спортивной науки - возглавил наш соотечественник Роман Фомин. Зачем UFC понадобилась наука, почему можно есть бургеры и быть чемпионом и нужна ли весогонка, Роман рассказал в эксклюзивном интервью "РГ".

Создаем и распространяем знание

Смешанные единоборства и наука - пока не самое привычное сочетание для обыденного сознания. Почему UFC решила обратиться к науке?

Роман Фомин: Начну с того, что мы называемся Институт спортивной подготовки UFC, а не просто какой-нибудь центр здоровья. Само слово "институт" подразумевает, что мы активно используем научную составляющую. Наука - наш главный инструмент, она пронизывает работу всех наших отделов. Почему UFC стала активно использовать науку? Не секрет, что спорт активно эволюционирует, развивается. Это касается и смешанных единоборств, которые сделали стремительный скачок за последние 20 лет. Пришло время больше привлекать науку в процессе подготовки спортсменов. Управлять тренировочным процессом с помощью физиотерапии, биомеханики, спортивной медицины и так далее.

Пришло время управлять тренировочным процессом с помощью науки

Какие отделы функционируют в вашем институте?

Роман Фомин: В нашем институте четыре отдела. Это отдел по физподготовке, отдел по спортивной медицине (физиотерапия, реабилитация), дальше отдел по спортивному питанию и отдел спортивной науки, директором которого я, собственно, и являюсь. Плюс есть отдел по развитию спортсменов MMA, который активно используется в нашем филиале в Шанхае при подготовке спортсменов в академии UFC.

Филиал в Шанхае - единственный?

Роман Фомин: Пока единственный, но у нас есть амбиции на расширение. Планируем строить филиалы и в других странах, чтобы предоставить нашим спортсменам возможность получить высококлассные сервисы, в максимально приближенном к их локации месте.

В России не планируете филиал открыть?

Роман Фомин: Безусловно, мы думали и продолжаем об этом думать. На данный момент, можно сказать, что мы ожидаем более подходящие для этого условия и возможности. Но прямой интерес есть, и как только все сложится, мы обязательно что-то придумаем для России.

Как вы оказались директором отдела спортивной науки?

Роман Фомин: Наш институт официально открылся три года назад. Тогда же был объявлен конкурс на вакансии директоров, в том числе и на должность директора по науке. До этого я жил в Портленде, работал в высокотехнологичной компании. Мы создавали гаджеты, в том числе, для спортсменов. Я работал там больше пяти лет и подумывал о том, что пора двигаться по карьерному пути дальше. Открытие института UFC меня очень сильно вдохновило. Бэкграунд у меня был подходящий: я всю жизнь работал со спортсменами высокого уровня, среди которых были боксеры, борцы, то есть, я всегда был тесно связан с единоборствами. Я подал заявку: насколько знаю, в конкурсе участвовало порядка 50 человек со всего мира. И всех победил! (смеется). Должность подразумевает мультидисциплинарное знание. То есть, специалист должен быть не только узкого профиля условно в физиологии. У меня, например, PhD физиологии. Но, в то же время, он должен понимать, что такое методика спортивной тренировки, разбираться в инновациях, технологиях, уметь пользоваться самым разным инструментарием и т.д. Так получилось, что все эти составляющие у меня были.

Наука, которой занимаются в UFC сугубо практического характера или имеет теоретический аспект?

Роман Фомин: Стараемся сочетать оба аспекта. Первый, конечно, прикладной. Когда к нам обращаются спортсмены, мы сначала их тестируем. В течение нескольких дней, а иногда и недель они проходят через каждый из наших отделов. Мы составляем некий профиль бойца. Потом анализируем данные, сравниваем их со средними значениями в соответствующей весовой категории и так далее. И принимаем решение, какой из аспектов подготовки спортсмену следует подтянуть. Что касается теоретической науки, мы активно публикуем научные статьи, проводим исследования, активно сотрудничаем с профессиональными организациями. Например, я являюсь членом Американского физиологического общества. Кроме того, мы издаем периодику. Стараемся раз в год публиковать некий образовательный контент на основе данных, которые получаем здесь. То есть, мы создаем знание и активно его распространяем.

Здоровье - фундамент конкуренции

Каким образом спортсмен взаимодействует с вашим bнститутом?

Роман Фомин: У нас сейчас порядка 650 действующих бойцов в UFC. Они находятся в совершенно разных странах, занимаются со своими командами, в своих залах. Мы предоставляем им возможность приехать к нам, чтобы провести диагностику состояния их здоровья, уровня физической подготовленности, проверить на травмы. Мы предлагаем, а они уже выбирают, что конкретно их интересует. Если спортсмену интересен полный пакет, он проходит через все отделы, приезжает на неделю. Сначала он идет в отдел по спортивному питанию, где исследуется его обмен веществ, состав тела и так далее. Затем он отправляется к нашим специалистам в отдел по физической подготовке, где тестируют его силу, скорость, выносливость, физические качества. Потом боец попадает в отдел спортивной науки, где мы тестируем его физический метаболизм. Получив полную картину, мы предлагаем спортсмену оптимизацию его подготовки. Например, если у спортсмена уже есть некий тренировочный план, мы предлагаем ему на чем-то сфокусировать внимание, оптимизировать, к примеру, питание или энергетические системы. Или предлагаем сделать упор на силу, и меньше - на выносливость. Или, если он готовится к пятираундовому поединку, советуем сделать акцент не только на силу и скорость, но и на выносливость. Чтобы и зрители были довольны, и он не думал о том, почему не может руки-ноги поднять, а был сосредоточен на бое. И спортсмен либо принимает нашу программу, которую пишет отдел по физподготовке, либо мы помогаем ему оптимизировать его тренировочную программу. Он уезжает, начинает тренироваться в соответствии с нашими рекомендациями, мы продолжаем сопровождать его, предлагая через наши платформы различные упражнения.

Участвует ли ваш институт в реабилитации бойцов после поединков?

Роман Фомин: Обязательно. У нас в институте отличный реабилитационный комплекс. Водные процедуры, лазерная терапия, криотерапия и так далее. Спектр всевозможных технологий. После боя мы оцениваем травмы, которые спортсмен получил во время турнира. Насколько они серьезны. Проводим диагностику сотрясений, повреждений. Сразу после этого вырабатывается программа по реабилитации и восстановлению. Плюс мы занимаемся профилактикой уже существовавших, исторических травм. Мы активно используем технологии удаленного мониторинга функционального состояния спортсмена. С помощью них мы смотрим, как восстанавливается спортсмен. Особенно это важно в первую неделю после боя.

Насколько велика разница в подходах к подготовке мужчин и женщин?

Роман Фомин: Естественно ключевые различия кроются в физиологии. Много особенностей, связанных с разным обменом веществ у мужчин и женщин. Что касается женщин, я бы сказал, что управление весом, сопровождение в этом компоненте предполагает больше внимания, чем в случае с мужчинами.

Как оцените общий уровень профессионализма бойцов UFC в плане отношения к собственному здоровью?

Роман Фомин: У нас профессиональный спорт. Спортсмены понимают, что от уровня их здоровья зависит их карьера, их спортивное долголетие, в конце концов, финансовое благополучие. Поэтому к вопросам здоровья они относятся очень серьезно. Трудно выступать на высоком уровне долгое время при наличии конкуренции, которая все выше без определенного фундамента, которым является уровень здоровья. Наш институт активно пытается продвигать понимание, что здоровьем важно не просто пассивно заниматься, а нужно уделять ему активное внимание. Важно, чтобы спортсмен понимал, какие процессы у него происходят внутри в ответ на тренировку, на определенный образ жизни, на разные подходы к питанию. В конечном счете, мы, по сути, пытаемся повысить уровень интеллектуальной подготовленности спортсмена.

Могут ли к вам обратиться представители смежных видов спорта, например, боксеры?

Роман Фомин: В первую очередь, институт функционирует для действующих спортсменов UFC. Но каждый случай мы рассматриваем отдельно. Мы работаем с высококвалифицированными спортсменами, то есть мирового или олимпийского уровня. У нас здесь были и боксеры, мы являемся официальными консультантами китайского олимпийского комитета: к нам приезжали олимпийские сборные Китая по академической гребле, на байдарках и каноэ. Как видите, не очень смежные виды спорта.

Допустим, я вам скажу, что накопил деньги и купил билеты в Лас-Вегас, возьмете меня?

Роман Фомин: Обязательный критерий: вы должны быть спортсменом. Мы не предоставляем услуги непрофессиональным спортсменам. Поэтому вряд ли. Но на экскурсию с удовольствием приглашаю. Приезжайте.

Шоколадки и чемпионы

С российскими бойцами UFC вам приходилось работать? Проводили ли они время в вашем институте?

Роман Фомин: Безусловно. Сейчас, если не ошибаюсь, у нас в ростере 34 спортсмена из Российской Федерации. До UFC я уже взаимодействовал с некоторыми бойцами, а здесь с российскими спортсменами работаю практически каждый день. И в Лас Вегасе и удаленно. Прямо сейчас у нас здесь находятся Алексей Олейник, Ислам Махачев. Если еще вспоминать ведущих бойцов, это Петр Ян, Забит Магомедшарипов, Яна Куницкая. Очень давняя история работы у нас с Александром Волковым. Но каждый спортсмен использует наш институт по-разному. Кто-то пользуется всем спектром услуг, кто-то больше заинтересован в оптимизации питания, весогонки. А кому-то надо просто подлечить травму, узнать больше о своем организме.

Хабиб Нурмагомедов к вам заглядывал?

Роман Фомин: Заглядывал, тренировался здесь. Но не могу сказать, что мы активно работали с ним в плане тестирования и диагностики. Подход у всех разный.

Слышал, вы еще с боксером Александром Поветкиным плотно работали?

Роман Фомин: Да у нас с ним давняя история дружбы и сотрудничества. Еще когда я работал в Российском государственном университете физической культуры спорта молодежи и туризма. Видите, помню полное название.

Ему сейчас 40 лет. И даже в таком возрасте он одержал очень яркую победу в недавнем бою. Как вы вообще относитесь к возрастным спортсменам в единоборствах?

Роман Фомин: Очень хорошо отношусь. Прямо совсем хорошо. У нас сейчас более 20 бойцов сорока лет и старше. То есть, уже не скажешь, что это какие-то исключения из правил. Общий уровень продолжительности жизни растет. Спортивное долголетие тоже увеличивается. Последние достижения спортивной медицины, все цивилизационные достижения находятся в наших руках. И при правильном их использовании мы можем продлить спортивную карьеру. Сейчас средний возраст спортсменов UFC - 31 год. Еще лет 20 назад пик спортивных достижений был значительно моложе. Картина меняется. У нас есть спортсмены 40+, которые и в топ-15 находятся. То есть, это рейтинговые спортсмены, они конкурируют на достаточно высоком уровне. Я не отрицаю возрастные изменения. Но наша задача максимально продлить спортивную карьеру. По поводу Поветкина, бой он провел потрясающий. Абсолютно потрясающие взрывные возможности. Еще один индикатор того, что рано говорить о завершении карьеры, если вам даже в районе 40 лет.

Как возможно, что в единоборствах успеха добиваются боксеры вроде Энди Руиса, который не стеснялся признаться в любви к сникерсам?

Роман Фомин: А еще есть спортсмены, которую очень любят пиццу. Или бургеры, причем такие, большие, высококалорийные. Есть бойцы, которые обожают поесть на ночь шоколад. Прямо вот много шоколада. Что тут сказать. Прямой связи между количеством потребляемого шоколада и спортивными достижениями нет. Безусловно, правильное питание влияет на вашу подготовку. Однако непосредственно соревновательная деятельность не будет зависеть, едите ли вы много шоколада или нет. Потому что в соревновательной деятельности важнее другие факторы. Например, уровень физической, технической, психологической подготовки. Вроде все замечательно, а вышли с недостаточной мотивацией. Конечно, питание важно во время подготовки, когда вам, например, не просто нужно удачно закончить весогонку, уложиться в вес, но и показать на следующий день максимальный уровень работоспособности. Важнее даже не что вы едите, а какой у вас подход к питанию. Все должно быть разумно. Речь необязательно о диете. Иногда можно и бургер съесть и быть в топе, а можно сидеть на правильной диете и никаких результатов не показывать.

У термина весогонка неоднозначная репутация. Как к ней относитесь вы?

Роман Фомин: Сам термин весогонка - примечательный. В нем есть какой-то соревновательный аспект, гонка. Как будто мы что-то форсируем, что-то гоняем. В целом, я отношусь к этому явлению негативно. Особенно, когда речь об огромном проценте сгоняемого веса. Потому что это негативно отражается на состоянии здоровья спортсмена и соответственно на его выступлении. Поэтому мы призываем наших бойцов не гонять самостоятельно по 20 килограмм, а обращаться к нам. Мы применяем долговременный подход. В течении года мы помогаем спортсменам оптимизировать вес таким образом, чтобы, когда они подходили к бою, не было надобности гонять много. Когда нужно только отшлифовать и отполировать. Мы достаточно успешно в этом направлении работаем. До появления нашего института было сорвано много боев как раз по причине того, что спортсмены не укладывались в вес.

Волшебное кольцо

Как работал институт во время пандемии? Были ли разработаны некие программы, адаптированные к условиям самоизоляции?

Роман Фомин: Могу отвечать на этот вопрос бесконечно, это одна из моих любимых тем. В середине марта к нам пришел ковид. Мы закрылись на два месяца, работали из дома, сопровождая наших спортсменов удаленно. Мы этот вызов трансформировали в возможность. Я большой сторонник применения высоких технологий в спорте. До пандемии я уже тестировал несколько платформ, чтобы у спортсменов была возможность тренироваться, не выходя из дома. Но при этом, чтобы был включен игровой аспект. Приведу пример. Есть такая платформа Zwift. Спортсмен садится на велосипед, начинает выполнять тренировку в Лондоне или в Париже. В виртуальных мирах, но соревнуясь с реальными людьми: другими спортсменами, фанатами, со мной, с нашим тренером по физподготовке. И при этом мы собираем и анализируем данные по мощности работы, по физиологических реакциям спортсмена. По сути, в реальном режиме времени мы контролируем все физиологические параметры спортсмена во время тренировки, при этом мы можем общаться и так далее. Нехорошо, когда человек оказывается в изоляции, но мы максимально переключились и стали использовать такого рода платформы. И у спортсменов появилось больше мотивации тренироваться. Тот же соревновательный аспект. Это мотивирует. Второе, технологии удаленного мониторинга. Вот, могу вам показать кольцо. Спортсмены его называют волшебным. В нем датчики, которые измеряют вашу температуру, ваше ЧСС, вариабельность ритма сердца, фазы вашего сна и так далее. Мне не нужно спрашивать бойца, как он себя чувствует. Готов ли он к тренировке. У меня уже есть объективные данные. Сейчас у нас порядка 125 спортсменов используют такие кольца. К слову, я был один из разработчиков технологии, которая предшествовала кольцу. Датчик крепился на груди на ремне. Многие до сих пор его используют.

Каковы приоритетные направления для дальнейшего развития?

Роман Фомин: Как и любая империя, мы хотим расширяться. Мы не просто хотим построить новые здания, а именно распространить наше видение на систему подготовки спортсменов ММА. Так же для нас важно образовательное направление. Сейчас создается платформа, на которой мы выложим все наши ресурсы, наши протоколы тестирований, наши рекомендации по поводу тренировок. И у любого спортсмена и тренера будет возможность пользоваться этими ресурсами. Наша задача максимально вовлечь наших спортсменов. Кроме того, мы хотим расширить спектр сервисов и услуг, которые мы предоставляем. Хотим включить больше опций для наших спортсменов. Чтобы, к примеру, у нас был свой отель. Чтобы нам не приходилось отправлять бойца на диагностику в сторонний госпиталь. Что касается моих профессиональных устремлений, это создание ведущей в мире нейрофизиологической лаборатории, в которой мы могли бы не только тестировать энергетическую, но и центральную нервную систему. Но это личные мои амбиции