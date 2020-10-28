Что предложит 12-й кинофестиваль "Датская волна"

Нильс Арден Оплев, участвовавший в создании крепких детективных сериалов "Спецподразделение" (Rejseholdet) "Орёл" (Ørnen), а также "Миллениума" и "Девушки с татуировкой дракона" по произведениям шведского писателя Стига Ларссона, выпустил биографическую драму "Ты видишь луну, Дэниель?" (Ser du månen, Daniel) о датском фотокорреспонденте Дэниеле Рюе Оттосене, который был пленен в 2013 году боевиками ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская организация) во время своей поездки на Ближний Восток и был вызволен спустя тринадцать месяцев. В 2015 году свет увидела одноименная книга датской журналистки Пук Дамсгор, в которой она собрала свидетельства о произошедших событиях.

Еще одна автобиографическая драма - фильм Кристины Росендаль "Наш человек в Америке" (Vores mand i Amerika). Она - о незаурядном датском дипломате Хенрике Кауфманне, который, будучи послом Дании в США во время Второй мировой, подписал "от имени короля" соглашение, позволявшее США защищать Гренландию от оккупации нацистами и осуществлять необходимые поставки в эту часть датского королевства в отсутствие возможности метрополии осуществить это собственными силами. Соглашение было признано ничтожным, а сам Кауфманн был уволен и обвинен в государственной измене. По окончании войны обвинения с него были сняты, а подписанное им соглашение послужило основой для создания американцами авиабазы на северно-западе Гренландии. Не менее интересной была и личная жизнь Кауфманна, превратности которой также нашли отражение в фильме. Главного героя сыграл известный датский актер Ульрих Томсен ("Торжество", "Братья", "Коммуна", "Новый Папа"), чья режиссерская работа "Гаттерби" (Gutterbee) была показана на Московском международном кинофестивале в этом году.

На "Датской волне" будет также показан триллер Дэниела Боргмана "Смола" (Harpiks), в котором снялись такие звезды датского кино, как Гита Нёрбю и Софи Гробёль. В фильме, вошедшем в программы многих международных фестивалей, рассказывается о семье отшельников, Йенсе, Марии и их дочери, Лив. Родители девочки выбрали жизнь в лесной глуши, но любознательному ребенку мотивация взрослых непонятна - и загадочный "цивилизационный мир" неумолимо манит девочку. Любопытная Лив смотрит на него с подозрительностью, помня о нравоучениях старших, но интерес к неизвестному это не уменьшает. Кстати, "в миру" уверены, что Лив давно утонула, а супружеская чета живет на природе в полном одиночестве.

"Психоз" (Psykosia) Марие Грахтё Сёренсен представляет собой сложносочиненный конструктор, в котором основное повествование становится рамкой сразу для нескольких историй. Виктория, замкнутый амбициозный молодой психиатр, систематически занимающийся изучением феномена суицида, направляется в частную психиатрическую клинику для работы со сложной пациенткой по имени Йенни. Постепенно врач проникается интересом к своей подопечной и устанавливает с ней значимый для себя эмоциональный контакт. И с этого момента события начинают развиваться по непредсказуемой траектории. Все главные женские роли играют известные датские актрисы - Трине Дюрхольм, Лиза Карлехед и Виктория Кармен Сонне.

Маунус Милланг, недавно порадовавший российскую публику своей актерской игрой в фильме Томаса Винтерберга "Еще по одной" (Druk), вполне успешно реализует свои задумки и на режиссерском поприще. В черной комедии "Своя ноша" (Selvhenter) он предстанет в образе человека по имени Магнус, подавленного кризисом среднего возраста, собственной ненужностью и беспомощностью под гнетом различных внешних обстоятельств, часть которых он навлек на себя сам. В далекой Испании умирает его отец, и младший брат Эмиль (родной брат Милланга, также сохранивший в фильме собственное имя) уговаривает Магнуса рвануть через пол-Европы, чтобы отец обрел последнее пристанище на родной земле.

Датский поэт, критик, спортивный журналист режиссер-документалист и, пожалуй, один из самых известных эксцентриков датского культурного ландшафта последних десятилетий Йорген Лет, снял фильм "Я иду" (Jeg går), в котором он отправляется в путешествие по реке Меконг, навстречу джунглям и уединению. Пожилой режиссер, проживавший на Гаити во время землетрясения 2010 года, получил физические и психологические травмы, от которых не сумел полностью оправиться. Не боясь обнаружить свою уязвимость, он пускается в увлекательное психологическое самоисследование, наследующее и по форме и по содержанию киноэксперименту семнадцатилетней давности под названием "Пять препятствий" (De fem benspænd). К его созданию Лет сумел привлечь Ларса фон Триера, высоко ценящего творчество старшего коллеги и, в частности, корометражку "Совершенный человек" (Det perfekte menneske), созданную последним еще в шестидесятых.