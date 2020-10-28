Гандбольный тренер Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, под руководством которого команда выиграла золотые медали на Олимпиаде 2016 года, госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Прославленный тренер был доставлен в Москву из Краснодара медицинским спецбортом, который заказал и оплатил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Трефилова, который покинул пост главного тренера национальной команды летом прошлого года после операции на сердце, поместили в одну из столичных больницу. Состояние 65-летнего специалиста стабильное, ему оказывают всю необходимую помощь.