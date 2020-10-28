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28.10.2020 12:32
Рубрика: Общество

Гинцбург объяснил COVID-19 у испытывающих "Спутник V" добровольцев

Текст: Александр Проценко

В России продолжаются испытания первой в мире вакцины против COVID-19. Как сообщили в Центре имени Гамалеи, у некоторых добровольцев, испытывающих вакцину, в ходе пострегистрационных исследований был зарегистрирован положительный результат теста на COVID-19. Об этом рассказал глава центра Александр Гинцбург.

Фото: Роспотребнадзор / ТАСС
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Но, по словам ученого, этим испытателям могли ввести не вакцину, а плацебо ("пустышку"), ибо добровольцам "вперемешку" вкалывают и лекарство, и вещество без всяких лечебных свойств - для контроля. "Точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных: кто получил плацебо, а кто вакцину, заявил директор центра Гамалеи.

Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы уже и второй раз. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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