Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа

Неизвестные взломали сайт избирательного штаба Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тима Мертау, который помогает нынешнему президенту США переизбраться на второй срок. "Доступ к конфиденциальным данным не был получен, так как такие сведения не хранятся на этом сайте", - подчеркнул Мертау.

Злоумышленники, в свою очередь, заявили, что "мир устал от лживых новостей, пришло время узнать правду, поэтому были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его семье". Хакеры отметили, что узнали о причастности Белого дома к появлению коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас правоохранительные органы ищут злоумышленников.