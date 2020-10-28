Как мошенники наживаются на любителях новых iPhone

Специалисты "Роскачества" сообщают о появлении большого количества мошеннических сайтов, предлагающих купить iPhone 12. Как не попасться на удочку злоумышленников?

Мошеннические сайты, предлагающие предзаказать или купить новый айфон, появляются перед каждым релизом нового гаджета Apple. Не стал исключением и iPhone 12: "Лаборатория Касперского" сообщает о десятках поддельных сайтов, которые обещают новый айфон по выгодной цене. Так как в поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в "хвост" из-за рекламы легальных ритейлеров, их основной канал распространения - ссылки в мессенджерах, где пользователя мотивируют кликнуть обещания "халявы": это может быть выгодная акция со словами "только сегодня", розыгрыш или специальная скидка по случаю.

При переходе на такой фишинговый сайт с устройством пользователя может произойти все что угодно, вплоть до загрузки вируса, который украдет персональные и платежные данные. В лучшем случае мошенники просто украдут номер телефона и почту для последующей рассылки спама, в худшем - вы рискуете перевести деньги (и немалые - iPhone 12 сейчас стоит в районе 80-100 тыс рублей в зависимости от комплектации) непонятно кому и не получить ничего взамен.

В "Роскачестве" рекомендуют никогда не заказывать ничего на сайтах, на которые вы перешли через ссылку в мессенджере, всегда вводить адреса магазинов вручную и для онлайн-покупок использовать отдельную банковскую карту.