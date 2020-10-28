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28.10.2020 11:23
Рубрика: Digital

Как мошенники наживаются на любителях новых iPhone

Текст: Иван Черноусов
Специалисты "Роскачества" сообщают о появлении большого количества мошеннических сайтов, предлагающих купить iPhone 12. Как не попасться на удочку злоумышленников?
Фото: iStock
В iPhone нашли секретную функцию, о которой мало кто знал

Мошеннические сайты, предлагающие предзаказать или купить новый айфон, появляются перед каждым релизом нового гаджета Apple. Не стал исключением и iPhone 12: "Лаборатория Касперского" сообщает о десятках поддельных сайтов, которые обещают новый айфон по выгодной цене. Так как в поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в "хвост" из-за рекламы легальных ритейлеров, их основной канал распространения - ссылки в мессенджерах, где пользователя мотивируют кликнуть обещания "халявы": это может быть выгодная акция со словами "только сегодня", розыгрыш или специальная скидка по случаю.

При переходе на такой фишинговый сайт с устройством пользователя может произойти все что угодно, вплоть до загрузки вируса, который украдет персональные и платежные данные. В лучшем случае мошенники просто украдут номер телефона и почту для последующей рассылки спама, в худшем - вы рискуете перевести деньги (и немалые - iPhone 12 сейчас стоит в районе 80-100 тыс рублей в зависимости от комплектации) непонятно кому и не получить ничего взамен.

В "Роскачестве" рекомендуют никогда не заказывать ничего на сайтах, на которые вы перешли через ссылку в мессенджере, всегда вводить адреса магазинов вручную и для онлайн-покупок использовать отдельную банковскую карту.

В России мошенники начали продавать iPhone 12. Как выглядит схема "развода"
Digital Гаджеты Госфонды и контрольные органы Роскачество

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