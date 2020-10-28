Как мошенники наживаются на любителях новых iPhone

Мошеннические сайты, предлагающие предзаказать или купить новый айфон, появляются перед каждым релизом нового гаджета Apple. Не стал исключением и iPhone 12: "Лаборатория Касперского" сообщает о десятках поддельных сайтов, которые обещают новый айфон по выгодной цене. Так как в поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в "хвост" из-за рекламы легальных ритейлеров, их основной канал распространения - ссылки в мессенджерах, где пользователя мотивируют кликнуть обещания "халявы": это может быть выгодная акция со словами "только сегодня", розыгрыш или специальная скидка по случаю.
При переходе на такой фишинговый сайт с устройством пользователя может произойти все что угодно, вплоть до загрузки вируса, который украдет персональные и платежные данные. В лучшем случае мошенники просто украдут номер телефона и почту для последующей рассылки спама, в худшем - вы рискуете перевести деньги (и немалые - iPhone 12 сейчас стоит в районе 80-100 тыс рублей в зависимости от комплектации) непонятно кому и не получить ничего взамен.
В "Роскачестве" рекомендуют никогда не заказывать ничего на сайтах, на которые вы перешли через ссылку в мессенджере, всегда вводить адреса магазинов вручную и для онлайн-покупок использовать отдельную банковскую карту.