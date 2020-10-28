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28.10.2020 08:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Nissan Navara: тизер и дата премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Nissan опубликовала новый тизер обновлённого пикапа Navara, рассказав, когда состоится мировая премьера модели.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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На самом деле, начинать тизерную кампанию Nissan и не стоило, потому что внешность новинки рассекретили СМИ Таиланда ещё в середине октября. Благодаря фото автомобиля безо всякого камуфляжа, стало ясно, что передней частью обновлённый Navara будет похож на старшую модель - пикап Nissan Titan.

Из подробностей о моторной гамме известно, что турбированный дизель 2.5 литра, которым Navara комплектуется на рынках азиатских стран, будет заменён на дизельный мотор Renault объёмом 2.3 литра.

Вся информация об обновлённом пикапе будет рассекречена 5 ноября 2020 года - на этот день запланирована презентация модели.

#Nissan