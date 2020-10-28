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28.10.2020 14:03
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Renault Duster для России подпустил папарацци поближе

Текст: Константин Руссов

В Тольятти в очередной раз засняли прототипы обновлённого Renault Duster, которые прибыли в город для прохождения тестовых испытаний, в том числе на полигоне в Сосновке, так как в Москве, где собирают кроссоверы, собственного трека нет. Автомобили по-прежнему в камуфляжной плёнке, но кое-что всё же проясняется.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Фото, опубликованное в группе "События Тольятти", имеет более высокое разрешение и детализацию, чем снимки, опубликованные ранее. Это позволяет с уверенностью говорить о том, что обновлённый Duster получит другие фонари - такие же, как у европейского Dacia Duster и бразильской версии модели.

Идентифицировать переднюю часть пока не представляется возможным, но по сумме всех фактов, она будет сделана на манер южноамериканского Renault Duster.

Разумеется, не может оставить равнодушным вопрос о салоне готовящейся новинки. На тестовых прототипах Renault Duster он скрывается под накидкой, поэтому невозможно угадать, лишится ли кроссовер набивших оскомину круглых дефлекторов и центральной консоли с крайне неэргономичным расположением клавиш. Хочется верить, что наш Duster пройдёт обновление по бразильскому сценарию, и к этому есть предпосылки: "иностранец" оснащён мультимедиа как у нашего кросс-купе Renault Arkana.

Двигатели, скорее всего, французы оставят прежними: бензиновые мощностью 113 и 143 л.с., а также дизель на 109 л.с. Для кроссовера предлагаются механические КП и 4-диапазонный "автомат". Цены на модель начинаются от 840 000 рублей.

О сроках премьеры обновлённого Renault Duster ничего не известно. Скорее всего, его презентуют только в следующем году.

#Renault