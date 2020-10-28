Песков заявил, что самоизолировавшийся Лавров не встречался с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который был вынужден уйти на самоизоляцию после общения с зараженным коронавирусом человеком, не встречался с президентом после возвращения из Афин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее в МИД рассказали о состоянии своего руководителя. По данным ведомства, Лавров чувствует себя хорошо. Но ему пришлось отменить или перенести все ранее запланированные встречи и визиты.

Напомним, Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим коронавирусом. В понедельник он посетил с рабочим визитом Афины, а на 28-29 октября планировались его поездки в Боснию и Герцеговину и Сербию.