В Барнауле недавно распахнул двери для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) новый корпус краевого реабилитационного центра "Журавлики". Из-за пандемии торжества по случаю новоселья пришлось отложить. Но 9 октября здесь побывали заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов и министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Они оценили новые возможности обновленного корпуса и отметили тех, кто участвовал в его реконструкции.

Директор реабилитационного центра "Журавлики" Андрей Лунин провел гостей по новому зданию, показал современный бассейн с бальнеологической кафед-рой, ванный зал, грязелечебницу, спортивный зал, кабинеты для занятий ЛФК, "песочной терапией", музыкальный зал, холл для родителей, ожидающих детей с занятий. Во всех помещениях создана необходимая доступная среда - вывески в кабинетах продублированы шрифтом Брайля и находятся на уровне, доступном для детей и людей в инвалидных колясках, этажи соединены прос-торными лифтами. Понравилось гостям и эстетическое оформление - "журавлиная" тема прослеживает и коридорах, и в кабинетах центра.

Новый корпус оснастили самым современным оборудованием, что значительно расширило возможности по восстановлению здоровья детей и взрослых с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями, соматическими и генетическими заболеваниями. Причем теперь здесь будут проходить реабилитацию не только дети, но и взрослые с инвалидностью в возрасте от 18 до 44 лет. После реконструкции мощность корпуса увеличилась в два раза - до ста посещений в день. Правда, временно, из-за пандемии, число посетителей пока сокращено до тридцати.

- Это первое современное учреждение, построенное в Алтайском крае за последние годы для детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов, - отметила Наталья Оськина. - На этом месте раньше стояло старое, ветхое здание, а теперь вырос новый корпус центра "Журавлики" - очень уютный и комфортный, куда дети ходят с удовольствием. Губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко уделяет особое внимание вопросам организации реабилитации людей с инвалидностью. Рассчитывая на его поддержку, мы продолжим наполнять центр современным оборудованием и новыми методиками реабилитации, чтобы он работал с максимальной отдачей.

"Журавлики" - краевое учреждение, поэтому сюда приезжают заниматься дети не только из Барнаула, но и из других городов и районов. Так, Ирина приехала из Горняка с трехлетним сыном, который уже четыре недели посещает дневной стационар.

- Раньше он боялся взрослых, особенно - врачей, но специалисты центра сумели наладить с ним контакт, помогают ему преодолеть страх, приучают к дисциплине, чтобы снизить его гиперактивность. Динамика у сына очень хорошая. Специалисты говорят, что нам удастся преодолеть все проблемы, и он будет здоровым. Это огромная победа для нас! - делится она впечатлениями.

Благодаря реконструкции и переоборудованию краевой реабилитационный центр "Журавлики" будет не просто площадкой для восстановления здоровья детей и молодых людей с инвалидностью. В перспективе он станет ресурсно-методическим цент-ром, где сосредоточены новейшие технологии и разработки в этой области. И эти ценные наработки и восстановительные технологии будут передаваться в помощь социальным работникам и родителям, которые занимаются с особенными детьми в домашних условиях.

В период пандемии специалисты центра уже освоили навыки дистанционной работы, они занимались с ребятишками удаленно, обучали родителей методикам, которые они могут применять дома. Кроме того, на грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в крае сейчас создают микрореабилитационные центры - это выездные бригады специалистов, которые проводят реабилитацию детей с ОВЗ прямо на дому.

- Я хочу выразить огромную благодарность Правительству Алтайского края и всем, кто участвовал в реконструкции этого учреждения. Ведь все, что сделано здесь сверх проекта, в том чис-ле современное оборудование, приобретено за счет средств краевого бюджета. Думаю, что дети и их родители, молодые инвалиды, которые с нетерпением ждали открытия нового корпуса "Журавликов", оценят его по достоинству. Здесь трудятся замечательные специалисты - настоящие профессионалы, которые помогают ребятишкам и людям старшего возраста справиться с недугами, социализироваться и стать самостоятельными, - подчеркнула Наталья Оськина.

Это подтверждают и родители детей, которые здесь занимаются. Так, Юлия Александровна всего неделю водит сюда свою шестилетнюю дочь, но даже за такое короткое время специалистам "Журавликов" удалось добиться положительных результатов.

- У логопеда мы были пока на шести занятиях, но уже виден большой прогресс, ребенку поставили три звука, - сообщила она. - Кроме того, дочь посещает "песочную терапию" и массаж. На все занятия ходит с большим удовольствием, ей очень нравится. У нас есть чат, где общаются родители ребятишек с ОВЗ, и там все мамы пишут, что в восторге от нового корпуса, а специалисты здесь просто замечательные.

Комментарии

Игорь Степаненко, заместитель Председателя Правительства Алтайского края:

- Правительство Алтайского края прилагает все усилия, чтобы жители региона, нуждающиеся в реабилитации, получали ее в полном объеме. И мы сегодня с гордостью можем сказать, что у нас построен хороший, современный корпус реабилитационного центра. В крае по нацпроектам каждый год возводят школы, детские сады. Но такие объекты особенно важны, ведь ребятишек с ОВЗ нужно окружить особым теплом и заботой. И новый корпус получился действительно очень уютным, с душевным оформлением. Здесь все очень продумано - от внешнего вида и до наполняемости.

Даниил Бессарабов, депутат Госдумы РФ от Алтайского края:

- Для ребятишек и их родителей открытие нового корпуса - настоящий праздник, ведь таких возможностей для реабилитации в крае не было никогда. Да и в масштабах страны этот центр теперь один из самых современных и оснащенных. Я помню, как родители просили нас привести в порядок старое здание "Журавликов". Но региону такой проект только за счет своих бюджетных средств было бы сложно осилить. Хорошо, что удалось добиться федерального финансирования. В результате край получил новое современное здание реабилитационного центра, где работает прекрасный профессиональный коллектив, внедряют современные восстановительные практики. А высшая оценка проделанной работе - это счастливые лица ребятишек.

Кстати

В ходе визита в краевой реабилитационный центр "Журавлики" представителей Правительства Алтайского края и депутата Госдумы РФ состоялось награждение специалистов, активно участвовавших в строительстве и оснащении нового корпуса. Игорь Степаненко, Даниил Бессарабов и Наталья Оськина вручили дипломы и благодарственные письма специалистам министерства строительства и ЖКХ, министерства социальной защиты населения Алтайского края, представителям строительной организации, возводившей новое здание.

Справка

Фото: Министерство соцзащиты Алтайского края

Новый корпус краевого реабилитационного центра "Журавлики" возвели за два года - с 2018-го по 2019-й. Общая стоимость реконструкции составила 210 миллионов рублей: 61 миллион рублей - выделен из краевого бюджета и 149 миллионов рублей - средства Пенсионного фонда России.

Доступные услуги

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

На Алтае развивают сеть учреждений для инвалидов. В Алтайском крае сегодня действует четыре реабилитационных центра, и услуги по реабилитации и восстановлению здоровья доступны для всех детей с ограниченными возможностями здоровья, а их в регионе проживает около десяти тысяч. Кроме того, с начала 2020 года центр "Журавлики" в Барнауле начал проводить реабилитацию и молодых людей с инвалидностью в возрасте до 44 лет.