В Выборге простились с убитым депутатом Петровым

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым. Об этом сообщает администрация Выборгского района Ленобласти.

В течение двух дней в храм приходили люди, чтобы проститься с Александром Петровым. После церемонии прощания прошла панихида и литургия, их проводил епископ Выборгский и Преображенский Игнатий.

В администрации отмечают, что похоронен Петров будет на территории Выборгского района.

Напомним, в минувшую субботу Александр Петров был застрелен на крыльце своего коттеджа в поселке Великое. Снайпер попал прямо в сердце.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, Следственный комитет квалифицирует расстрел Петрова как убийство по найму. Расследованием занимается центральный аппарат СК. Сейчас ведутся поиски киллера и возможного заказчика преступления.