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28.10.2020 15:43
Рубрика: Общество

В Выборге простились с убитым депутатом Петровым

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым. Об этом сообщает администрация Выборгского района Ленобласти.

Фото: iStock
СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом

В течение двух дней в храм приходили люди, чтобы проститься с Александром Петровым. После церемонии прощания прошла панихида и литургия, их проводил епископ Выборгский и Преображенский Игнатий.

В администрации отмечают, что похоронен Петров будет на территории Выборгского района.

Напомним, в минувшую субботу Александр Петров был застрелен на крыльце своего коттеджа в поселке Великое. Снайпер попал прямо в сердце.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, Следственный комитет квалифицирует расстрел Петрова как убийство по найму. Расследованием занимается центральный аппарат СК. Сейчас ведутся поиски киллера и возможного заказчика преступления.

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