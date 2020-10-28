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28.10.2020 10:51
Рубрика: Власть

В МИД РФ назвали бездумной реакцию Запада на предложение Путина по ДРСМД

Текст: Екатерина Забродина
Попытки отмахнуться и проигнорировать российскую инициативу выглядят безответственными. Так замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал реакцию западных партнеров на предложение президента России Владимира Путина по неразмещению новых ракет средней и меньшей дальности на европейском континенте.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Дипломат, чьи слова приводит РИА Новости, отметил, что серьезность и глубина предложений, озвученных Путиным, требуют фундаментального осмысления. В Москве демонстрируют настрой на стабилизацию военно-политической ситуации в Европе, чтобы избежать новых ракетных кризисов. При этом первые отклики в негативном ключе из Европы Рябков назвал бездумными.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

Российско-американский договор РСМД, запрещавший размещение в Европе баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, прекратил действие в 2019 году после выхода из него США. Тогда Путин предложил ввести фактический запрет на размещение подобных ракет, однако американские власти ответили отказом.

На днях президент России еще раз подтвердил, что Москва не намерена размещать этот тип вооружения на своей европейской территории (в Калининградской области), если в соседних странах не появятся аналогичные ракетные установки американцев. Кроме того, Путин предложил проводить взаимные инспекции военных объектов, вызывающих беспокойство сторон.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Позиция Правительство МИД Президент Выход США из договора о РСМД

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