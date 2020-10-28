В РФС признали две ошибки судьи в матче РПЛ "Краснодар" - "Спартак"

Арбитр матча 12-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" Владислав Безбородов допустил две ошибки, повлиявшие на результат игры. К такому заключению на своем заседании пришла экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС), сообщает РИА Новости.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Встреча команд состоялась в субботу в Краснодаре и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1. Впоследствии "быки" обратились в РФС с просьбой оценить работу бригады Безбородова.
По мнению краснодарского клуба, арбитр ошибочно засчитал первый гол Эсекьеря Понсе и несправедливо отменил взятие ворот "Спартака". Комиссия согласилась с этим и посчитала, что в данных эпизодах Безбородов допустил ошибки. Он не должен был засчитывать гол Понсе и в случае с голом Кайе он слишком рано дал свисток.
Кирилл Левников, который работал на этой игре в роли видеоассистента, должен был в первом случае подсказать главному рефери о допущенной ошибке. В итоге Безбородову была снижена оценка за матч.