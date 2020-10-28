В РФС признали две ошибки судьи в матче РПЛ "Краснодар" - "Спартак"

Встреча команд состоялась в субботу в Краснодаре и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1. Впоследствии "быки" обратились в РФС с просьбой оценить работу бригады Безбородова.

По мнению краснодарского клуба, арбитр ошибочно засчитал первый гол Эсекьеря Понсе и несправедливо отменил взятие ворот "Спартака". Комиссия согласилась с этим и посчитала, что в данных эпизодах Безбородов допустил ошибки. Он не должен был засчитывать гол Понсе и в случае с голом Кайе он слишком рано дал свисток.

Кирилл Левников, который работал на этой игре в роли видеоассистента, должен был в первом случае подсказать главному рефери о допущенной ошибке. В итоге Безбородову была снижена оценка за матч.