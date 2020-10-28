Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал, за счет чего могут снизиться цены на жилье, что происходит на стройках и в жилищно-коммунальной системе страны.

Законопроект о комплексном развитии территорий - это закон о всероссийской реновации?

Владимир Якушев: Авторы законопроекта имели в виду не реновацию в московском варианте (переселение в большей части за счет бюджета города), а комплексное развитие территорий. Финансирование из федерального бюджета там не планируется.

Средств на расселение так называемых ветхих домов федеральный бюджет не дает. Не хватает законодательных инструментов, чтобы на такие территории мог зайти инвестор и расселить дома с учетом интересов граждан, под контролем властей. Чтобы все было сделано правильно и цивилизованно. Именно на это направлен законопроект.

За счет чего можно снизить себестоимость строительства?

Владимир Якушев: В первую очередь это снижение административных барьеров, уменьшение сроков строительства. Чем дольше продолжается стройка, тем она дороже. Второй момент - технологическое присоединение к сетям. С этим надо разбираться вместе с ресурсоснабжающими организациями. Третий момент - земельные участки. У нас большие планы по вовлечению в оборот федеральных земель, которые неэффективно используются. Это земля, которая практически бесплатно может быть передана под застройку. Земля стоит по-разному в разных регионах. В среднем это 8% от стоимости строительства.

Из-за пандемии на стройки не могут приехать зарубежные рабочие. Пошли ли на стройки россияне?

Владимир Якушев: Определенная проблема остается. В 45 регионах традиционно привлекают иностранных рабочих. Остальные справляются собственными силами. После введения ограничений 11 регионов испытывали серьезные проблемы. Особенно остро такая проблема стоит на Дальнем Востоке, там на стройках работают граждане из Китайской Народной Республики. Выход только один - переобучение. Этим надо заниматься системно, и это результат не одного месяца и даже не года. Предстоит переформатировать профессионально-техническое образование, заинтересовать молодежь, чтобы она шла в строительную область. И у нас есть конкретный план действий.

Почему до сих пор не решены проблемы многих обманутых дольщиков?

Владимир Якушев: Фонд защиты прав дольщиков над этим работает. На достройку домов, выплаты компенсаций выделяются средства из федерального бюджета. Там непростые процедуры - и все документы должны быть правильно оформлены, и с законодательством о банкротстве это связано. Практически в каждом регионе есть своя программа, по которой решаются проблемы дольщиков. И решаются достаточно успешно. Но решить одномоментно этот вопрос очень сложно. Речь идет о 18 миллионах квадратных метров жилья, требуются немалые деньги. Но работа в этом направлении не останавливается.

Будут ли выплаты компенсаций дольщикам, купившим апартаменты или нежилые помещения?

Владимир Якушев: Когда решается вопрос обманутых дольщиков, мы в первую очередь решаем социальную проблему - гражданин не получил жилье. Апартаменты не определены как жилье. Что касается помещений на первых этажах - это, как правило, бизнес.

Фонд защиты прав дольщиков решает вопросы именно о жилых квартирах граждан, которые стали потерпевшими. Мы не помогаем решать вопросы бизнеса. Человек вел свой бизнес, решил приобрести помещение - это его риски.

Что за эксперимент запущен по модернизации коммунальной инфраструктуры?

Владимир Якушев: Участвуют пять городов из пяти регионов. Мы с ними отработали всю технологическую схему: тепло- и водоснабжение, водоотведение. Посчитали, сколько возникает потерь на сетях, сколько они платят штрафов. Посчитали, сколько необходимо денег, чтобы привести все сети и объекты в нормативное состояние. Посчитали тарифную выручку и дельту, которая необходима на модернизацию всей системы. И теперь они эту дельту получили от правительства в качестве федерального гранта. В течение трех лет они должны выйти на экономическую эффективность и окупить полученный грант. Мы хотим на этих примерах показать, что если все технологические решения выверены, то эти деньги окупятся. Причем не в перспективе 20-25 лет, а за 3-5.

Зачем в сентябре была запущена система мониторинга аварий в ЖКХ?

Владимир Якушев: При внедрении системы основная задача была - оперативно получать с мест достоверную информацию. И договориться об общих трактовках: что считать аварией, а что инцидентом. Ситуация выглядела так: в одном регионе аварией на сетях теплоснабжения объявляли ситуацию, если тепло не подается в течение часа, в другом регионе - в течение 4 часов, а в третьем - 24 часов. Мы упорядочили процесс. Авария - это если тепло не поступает 6 часов. Теперь все находятся в едином правовом поле и четко фиксируют, что происходит: авария или инцидент.

В каких регионах, по данным системы, ситуация самая сложная?

Владимир Якушев: Наступит декабрь, затопятся все регионы - вот тогда мы сможем выставлять рейтинг. Его можно будет увидеть на нашем сайте.

Можно ли не платить за ржавую воду из-под крана как за питьевую?

Владимир Якушев: Жители могут уменьшить оплату в расчетном периоде, если услуги были некачественными. Это предусмотрено правилами предоставления коммунальных услуг. Нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, чтобы ее специалисты зафиксировали факт нарушения и составили акт. После этого начнется срок, с которого размер оплаты может быть снижен.