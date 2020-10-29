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29.10.2020 19:09
Рубрика: Легковые авто

Эксперт: новая Skoda Octavia - это чуть уменьшенный вариант Superb

Текст: Юрий Зубко

Компания Skoda начала локальное производство лифтбека Octavia четвертого поколения на заводе в Нижнем Новгороде. Машину на предприятии собирают по методу полного цикла. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил перспективы модели на нашем рынке.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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"Skoda Octavia - безусловно знаковая машина чешского бренда и во многом основа финансово-производственного благополучия марки в глобальном масштабе. Неудивительно, что модель активно развивается в технологическом плане, выходя на новый уровень ездового и пользовательского комфорта. Правда, само собой, это развитие неизбежно ведет к увеличению цены.

Тут, к сожалению, глобальные тренды вступают в противоречие с небогатой российской действительностью. Не стоит забывать, что Octavia - это, в первую очередь, машина, сделанная европейцами для европейцев под их требования и уровень доходов.

Нельзя одну и ту же машину для немцев сделать подороже: с передовыми разработками, автопилотом, адаптивной подвеской и выходом в интернет, а для российского подешевле - с "педальным приводом" и "деревянными лавками" в салоне. То, что российское представительство Skoda и так адаптирует и локализует модель под нюансы отечественных реалий, устанавливая, например, атмосферный двигатель 1.6 с простым автоматом вместо передовых экологичных евроагрегатов с продвинутыми роботами, уже говорит о том, что чехи видят и слышат российского потребителя.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Однако целиком переделать машину XXI века, одной ногой стоящей в классе D, под рублевую зарплату среднестатистического россиянина физически невозможно, а потому новая Skoda Octavia, подорожавшая разом на 200 000 рублей, отныне будет позиционироваться не как следующая ступень "бюджетника" Rapid, а как чуть уменьшенный вариант бизнес-модели Superb. С учетом ее нового технологического класса - это оправдано.

Однако, как это отразится на российских продажах, особенно с учетом коронавирусного кризиса, сейчас сказать очень сложно. Пока Skoda, с учетом обновления модельного ряда, чувствует себя в России очень уверенно. Насколько хватит такого запала, можно будет сказать только по итогам 2021 года, когда новая "Октавия" закроет годовую статистику по продажам", - рассказал эксперт.

#Skoda