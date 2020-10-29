Новую Skoda Octavia начали выпускать вместе с "ГАЗелью"

На заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде стартовало серийное производство нового поколения Skoda Octavia. В дилерских центрах новинка появится в ноябре 2020 года.

Производство Skoda Octavia организовано по методу полного цикла, то есть на заводе осуществляется сварка деталей кузова, покрытие грунтом и все этапы сборки модели, включая вклейку стёкол, установку торпедо и сидений.

Цены на новую Skoda Octavia были объявлены 26 октября 2020 года. Самая доступная версия лифтбека с турбомотором 1.4 TSI и 6-ступенчатой МКП обойдётся в 1 409 000 рублей, минимальный прайс на машину с 8-ступенчтатым "автоматом" - 1 466 000 рублей.

В следующем году на рынке должны появиться Octavia с атмосферным 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 190-сильным 2.0 TSI.

Вместе с Octavia на заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде собираются два кроссовера Skoda: Kodiaq и Karoq.