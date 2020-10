Skoda Octavia снова подорожала. Еще до старта продаж

Skoda Octavia при смене поколения стала заметно дороже. Однако старт продаж модели в России совпал с периодом резкого роста цен на авторынке, и не исключено, что стоимость новинки еще не раз пересмотрят. Этот процесс начался с базовой комплектации автомобиля с мотором 1.4 TSI - ее уже переоценили.

О подорожании версии Active Plus говорит пресс-релиз, выпущенный компанией накануне уникальной видеопрезентации автомобиля. Он пройдет в период со 2 по 15 ноября на официальных онлайн-ресурсах марки и ее дилерской сети. Собственно, этот контент и призван объяснить поклонникам чешской марки, чем лифтбек стал лучше и почему он стал почти на 200 тысяч рублей дороже, чем модель предыдущего поколения.

Отметим, что сейчас рост цен назвать высоким нельзя. На презентации авто для журналистов сообщалось, что на первом этапе в продажу поступит Octavia с 1,4-литровым мотором TSI на 150 л.с. В комплектации Active Plus она будет стоить от 1 398 000 рублей, в Ambition Plus - от 1 499 000 рублей, в Style Plus - от 1 700 000 рублей. Теперь первая цифра изменилась, и начальной станет стоимость 1 409 000 рублей - за машину с 6-ступенчатой коробкой передач.

Полностью конфигуратор новинки выглядит так. Active Plus с МКПП стоит от 1 409 000 рублей, с 8АКП - от 1 466 000. Ambition Plus - от 1 499 000 и 1 556 000 рублей. Style Plus - от 1 700 000 и 1 757 000 рублей соответственно.

Напомним, начальная версия Octavia оснащается светодиодными дневными ходовыми огнями и 16-дюймовыми колесными дисками. В салоне мультимедийная система Swing с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и система бесключевого запуска двигателя. Опционально предлагаются двухзонный климат-контроль Climatronic, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки и датчик усталости водителя.

В Ambition Plus появляются светодиодные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, датчик дождя и света.

Топовая комплектация Style Plus отличается светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесными дисками, цифровой приборной панелью и 10-дюймовым дисплеем медиасистемы. Водителю будут доступны системы контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом, функция бесключевого доступа, навигация Columbus. Опционально машину может оборудовать матричными фарами.

- Мы уверены, что многим клиентам и их семьям было бы интересно узнать, какой стала эта модель в новом воплощении. Она получила значительно расширенные комплектации и инновационное оснащение. Располагая полным прайс-листом на доступные сейчас версии автомобиля и ознакомившись с подробной видеопрезентацией, поклонникам марки будет намного проще принять решение о покупке новой Octavia, соответствующей их потребностям, - отмечает глава марки в РФ Ян Прохазка.

Напомним, выпускать Skoda Octavia для России будут на заводе в Нижнем Новгороде. В автосалонах новые машины появятся в ноябре.