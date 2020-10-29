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29.10.2020 02:15
Рубрика: В мире

Еще четыре региона Испании ушли на карантин из-за коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еще четыре региона Испании из-за коронавируса ограничили передвижение по территориям. Въезд и выезд из Андалусии, Кастилии-ла-Манча, Кастилии-и-Леона и Мурсии теперь возможен только по уважительным причинам. Таковыми считаются: необходимость попасть в медицинские учреждения, навестить родственников, которым необходима помощь, а также вопросы работы или учебы, следует из заявлений региональных властей.

Фото: PHILIPPE LOPEZ / AFP
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"Мурсия закрывает границы на 14 дней, Андалусия, Кастилия-и-Леон и Кастилия-ла-Манча - до девятого ноября. При этом внутри Андалусии изолированы провинции Гранада, Хаэн и Севилья, а также частично передвижение между муниципалитетами", - приводит подробности РИА Новости.

Ранее свои границы уже закрыли Наварра, Арагон, Астурия, Страна басков, Риоха. С 25 октября в Испании действует режим повышенной готовности. Он предусматривает комендантский час с 23:00 до 06:00 часов на всей территории. Также введен запрет на проведение собраний и пересечение границ между регионам без уважительной причины. Властям на местах, исходя из ситуации, разрешено вводить дополнительные ограничения. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в Испании заразились 1 миллион 136 тысяч 503 человека.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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