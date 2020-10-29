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29.10.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Genesis GV70 официально представлен, но тесты продолжаются

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Марка Genesis официально представила новую модель - среднеразмерный кроссовер GV70. Несмотря на это, тестирование будет продолжаться ещё два месяца, в течение которых будут появляться другие подробности о новинке.

Фото: Пресс-служба Genesis
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Genesis GV70 унифицирован с седаном G70, поэтому список силовых агрегатов окажется таким же: бензиновые моторы мощностью 252 и 370 л.с. и 202-сильный дизель, агрегатируемые 8-ступенчатым "автоматом". Кроссовер будет доступен с задним и полными приводом.

Genesis GV70 будет предлагаться в том числе в версии Sport, которая отличается от стандартной передним бампером, круглыми патрубками выхлопной системы, 21-дюймовыми колёсными дисками оригинального дизайна, отделкой чёрным хромом.

Cалон GV70 Sport выделяют материалы отделки, трёхспицевый руль и карбоновые вставки в торпедо и дверях.

Основными конкурентами нового Genesis GV70 станут Mercedes-Benz GLC/GLC Coupe, BMW X3 и X4, Audi Q5. Традиционно GV70 должна оказаться намного дешевле, чем модели "немецкой тройки".

Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.
GV70 Sport. Фото: Пресс-служба Genesis.
GV70 Sport. Фото: Пресс-служба Genesis.
GV70 Sport. Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis