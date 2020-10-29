Косачев: Преступление в Ницце нельзя оправдать ничем

"Очередное чудовищное преступление, которое не может быть оправдано ничем, повторю - ничем. И последние карикатурные дискуссии здесь ни при чем", - заявил сенатор ТАСС.

Он считает, что религиозные споры должны решаться иным путем, поскольку это очень взрывоопасная тема.

Напомним, в четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей внутри церкви Нотр- Дам в Ницце. Трое погибли, есть раненые. Преступник получил ранения в ходе задержания и находится в больнице. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал случившееся терактом.

В прошлую пятницу Францию потрясло зверское убийство учителя Самюэля Пати, который на уроке, посвященном свободе слова, продемонстрировал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом "Шарли эбдо". Преступник перерезал учителю горло. В ответ на это президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти страны развернут активную борьбу против радикалов.