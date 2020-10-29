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29.10.2020 16:06
Рубрика: Экономика

Минтруд не поддержал идею введения пенсионных рангов

Текст: Светлана Ментюкова
Министерство труда и социальной защиты не поддержало идею о введении пенсионных рангов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее депутата Госдумы Сергей Калашников предложил упростить систему расчета пенсий, отказавшись от баллов в пользу более прозрачных "рангов".
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов", - прокомментировали инициативу в министерстве.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
К 2023 году средний размер пенсии в России составит 19 300 рублей

В ведомстве напомнили, что размеры пенсий дифференцированы. Пенсия рассчитывается исходя из величины заработной платы и страхового стажа: чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия. Размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.

"Узнать размер своей пенсии гражданин может в Пенсионном фонде, Минтрудом предложены изменения в федеральное законодательство, которые позволят узнавать будущий размер пенсии прямо в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Если гражданин желает увеличить размер пенсионного обеспечения, он может воспользоваться возможностями добровольного пенсионного страхования", - подчеркнули в Минтруде.

Как ранее сообщала "РГ", ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на эти цели со своей зарплаты предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, отметив сложность начислений по действующей балльной системе.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Изменение пенсионного законодательства

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