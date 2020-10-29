Минтруд не поддержал идею введения пенсионных рангов

"Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов", - прокомментировали инициативу в министерстве.

В ведомстве напомнили, что размеры пенсий дифференцированы. Пенсия рассчитывается исходя из величины заработной платы и страхового стажа: чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия. Размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.

"Узнать размер своей пенсии гражданин может в Пенсионном фонде, Минтрудом предложены изменения в федеральное законодательство, которые позволят узнавать будущий размер пенсии прямо в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Если гражданин желает увеличить размер пенсионного обеспечения, он может воспользоваться возможностями добровольного пенсионного страхования", - подчеркнули в Минтруде.

Как ранее сообщала "РГ", ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на эти цели со своей зарплаты предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, отметив сложность начислений по действующей балльной системе.