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29.10.2020 04:49
Рубрика: В мире

Назван срок подсчета голосов избирателей в Северной Каролине после выборов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Верховный суд продлил срок приема бюллетеней на выборах президента США по почте в Северной Каролине и отклонил прошение кампании Дональда Трампа заблокировать это решение.

Чего ждать от выборов президента США: триумфа Байдена или камбэка Трампа

Ранее избирательная комиссия штата, сославшись на возможные задержки с доставкой бюллетеней почтовой службой США, разрешила подсчет голосов, если они были доставлены спустя девять дней после выборов, то есть до 12 ноября. "Ходатайство о судебном запрете отклонено", - со ссылкой на принятое решение пишет РИА Новости.

Аналогичная просьба от республиканцев поступала в суд и по Пенсильвании. Оба штата имеют решающее значение на предстоящих выборах. Напомним, Дональд Трамп не раз выступал с критикой голосования по почте, по его мнению, бесконтрольная рассылка бюллетеней и непрозрачность процедуры в такой ситуации не дают гарантии честных выборов. По последним данным, уже почти 70 миллионов человек досрочно проголосовали на выборах в США, что составляет более половины от общего числа голосов, отданных во время выборов в 2016 году. Всеобщие выборы в США назначены на третье ноября.

Расходы на нынешнюю предвыборную гонку в США достигнут 14 миллиардов долларов и вдвое превысят траты избирательного цикла 2016 года. Данные приводит некоммерческая организация Center for Responsive Politics. Эксперты уже назвали сумму беспрецедентной. Отмечается, что в эти 14 миллиардов включены расходы на предвыборные кампании кандидатов на пост президента, участников борьбы за места в Палате представителей и Сенате конгресса, в национальных комитетах Республиканской и Демократической партий, а также комитетах политических действий, оказывающих поддержку различным кандидатам.

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