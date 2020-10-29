В США исчезли отправленные по почте документы о Байдене и его сыне

В США неизвестные похитили документы с ценной информацией о семье кандидата в президенты США Джозефа Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудники телеканала рассказали, что работали в Лос-Анджелесе и попросили коллег из Нью-Йорка отправить им необходимые для интервью материалы. Во вторник почтовая компания, услугами которой воспользовались журналисты, проинформировала, что бандероль найдена вскрытой, а документы исчезли.

Найти тех, кто украл бумаги с конфиденциальной информацией о Байдене и его сыне Хантере, по горячим следам не удалось.