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Официально: Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус

Новости
    29.10.2020, 12:20
Текст:   Олег Усков

Официально: брак комика Гарика "Бульдога" Харламова и звезды эротических киносцен Кристины Асмус расторгнут после четырехмесячного процесса в мировом суде Москвы.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на подтверждение от адвоката актрисы Анатолия Кучерены.

При этом уточнено, что Настя, шестилетняя дочь артистов, останется с матерью, "а вот вопрос с имуществом пока остается открытым".

К слову, как недавно стало известно, ребенок до сих пор не знает о разрыве пары.

Ранее Гарик назвал причину развода во время двухчасового подкаста.

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