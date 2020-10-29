Официально: Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус

Официально: брак комика Гарика "Бульдога" Харламова и звезды эротических киносцен Кристины Асмус расторгнут после четырехмесячного процесса в мировом суде Москвы.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на подтверждение от адвоката актрисы Анатолия Кучерены.

При этом уточнено, что Настя, шестилетняя дочь артистов, останется с матерью, "а вот вопрос с имуществом пока остается открытым".

К слову, как недавно стало известно, ребенок до сих пор не знает о разрыве пары.

Ранее Гарик назвал причину развода во время двухчасового подкаста.