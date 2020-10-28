Харламов назвал причину развода с Асмус

Российский актер, шоумен и комик Гарик "Бульдог" Харламов стал гостем шоу комика Данилы Поперечного "Без души".

На протяжении двух часов он говорил о многом, включая экзистенциальные темы. А также назвал причину развода с актрисой Кристиной Асмус. И точечно остановился на ребуте "Ну, погоди!", где озвучит Волка. Заметив: артист пока не очень хорошо понимает, как его коллега, шоумен Дмитрий Хрусталев, сможет сыграть там Зайца.

Видеоподкаст, крайне обильно содержащий неприличные лексические конструкции, доступен на канале Поперечного (18+). С пометкой, что это первый подкаст Бульдога в принципе.

Рассказывая о причинах развода с Асмус, Гарик отметил, что пара шла к этому достаточно долгое время, так как в определенный момент комик понял, что они с женой разные люди "из разных миров". И под конец у них практически не осталось тем для общения - у них были разные интересы и компании.

"Я не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь", - заявил артист. Подчеркивая: решение расстаться супруги приняли обоюдно.