Отзыв машин Toyota оказался масштабнее: 5,8 млн авто по всему миру

Ранее "РГ" рассказывала, что североамериканское подразделение Toyota объявила об отзыве 1,5 миллионов автомобилей, в том числе моделей подконтрольной марки Lexus. Общее количество машин, которые должны отправиться в сервис, оказалось куда больше.

По уточнённым данным Toyota Motor Company, отзыву подлежат 5,8 миллиона автомобилей Toyota Highlander, Sienna, Avalon, Sequoia, а также Lexus LS 460 и GS 350, которые были выпущены в период с 2013 по 2020 годы.

Причина осталась прежней - внезапный отказ бензонасоса, причина дефекта неизвестна.

Российское представительство Toyota и Росстандарт пока не сообщали, есть на нашем рынке потенциально неисправные автомобили, которые подлежат бесплатному ремонту в рамках гарантийных обязательств производителя.