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29.10.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Отзыв машин Toyota оказался масштабнее: 5,8 млн авто по всему миру

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Ранее "РГ" рассказывала, что североамериканское подразделение Toyota объявила об отзыве 1,5 миллионов автомобилей, в том числе моделей подконтрольной марки Lexus. Общее количество машин, которые должны отправиться в сервис, оказалось куда больше.

Фото: Пресс-служба Toyota
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По уточнённым данным Toyota Motor Company, отзыву подлежат 5,8 миллиона автомобилей Toyota Highlander, Sienna, Avalon, Sequoia, а также Lexus LS 460 и GS 350, которые были выпущены в период с 2013 по 2020 годы.

Причина осталась прежней - внезапный отказ бензонасоса, причина дефекта неизвестна.

Российское представительство Toyota и Росстандарт пока не сообщали, есть на нашем рынке потенциально неисправные автомобили, которые подлежат бесплатному ремонту в рамках гарантийных обязательств производителя.

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#Toyota